  • BIST 1.392
  • Altın 502,080
  • Dolar 8,7510
  • Euro 10,4450
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 26 °C
» »

Marmariste Orman Yangını Başladı

Marmariste Orman Yangını Başladı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde oteller ve yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda başlayan yangına ekipler müdahale ediyor.

İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 4 helikopterin yanı sıra İzmir ve Denizli'den gelen 2 helikopter, arazözlar, dozer, su tankerleri ve çok sayıda orman işçisinin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de müdahale ediyor.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çaba yoğun gösteriyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Teknesiyle ufukları aşan yelkenci, Türk denizlerini boydan boya geziyor
Teknesiyle ufukları aşan yelkenci, Türk denizlerini boydan boya geziyor
Hassas Güdüm Kiti-82 ile 500 librelik MK-82 genel maksat bombalarına akıllı ve hassas vuruş kabiliyeti kazandırıldı
Hassas Güdüm Kiti-82 ile 500 librelik MK-82 genel maksat bombalarına akıllı ve hassas vuruş kabiliyeti kazandırıldı
Bakan Varank, darbedilen basın mensubunu ziyaret etti
Bakan Varank, darbedilen basın mensubunu ziyaret etti
Ankara'da Tarım İşçilerine Tarlada Aşı
Ankara'da Tarım İşçilerine Tarlada Aşı
Rusya'dan ilk turist kafilesi Antalya'ya geldi
Rusya'dan ilk turist kafilesi Antalya'ya geldi
Aydın'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Aydın'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Son Eklenen Videolar
Kırşehir'de jeotermal serada üretimi denenen kavunda başarılı sonuç alındı
Kırşehir'de jeotermal serada üretimi denenen kavunda başarılı sonuç alındı
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun hedefi sezonu şampiyon bitirmek
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun hedefi sezonu şampiyon bitirmek
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Kısa vadeli kazanımlar uğruna asla enflasyon hedefimizden kopmayacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Kısa vadeli kazanımlar uğruna asla enflasyon hedefimizden kopmayacağız
Hatay'da 8 ayrı noktada hortum
Hatay'da 8 ayrı noktada hortum
Organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı
Organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı
Aşırı sağcı Yahudilerin Şam Kapısı'ndaki provokatif bayrak yürüyüşü başladı
Aşırı sağcı Yahudilerin Şam Kapısı'ndaki provokatif bayrak yürüyüşü başladı
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti