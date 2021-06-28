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Marmaris'te yanan ormanlık alan yeniden ağaçlandırılacak

Marmaris'te ormanlık bölgede çıkan yangın bazı çevrelerce "bir otel yapılacak kadar ağaç yandı" şeklinde yorumlanmış, "5 yıldızlı otelin temel atma töreni" olarak değerlendirilmişti. Yetkililerden açıklama geldi: Yanan alan yeniden ağaçlandırılacak...
Marmaris'te yanan ormanlık alan yeniden ağaçlandırılacak

Muğla Marmaris'te ormanlık bölgede çıkan yangın bazı çevrelerce "bir otel yapılacak kadar ağaç yandı" şeklinde yorumlanmış, "5 yıldızlı otelin temel atma töreni" olarak değerlendirilmişti. Yetkililerden açıklama geldi: Yanan alan yeniden ağaçlandırılacak.

Güney Ege'nin gözde turizm merkezi Marmaris'in İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın 11 helikopter, onlarca arazöz ve yüzlerce orman işçisiyle itfaiye erinin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü.

Ekiplerin bölgede gece boyunca sürdürdüğü soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından günün ağarmasıyla alevlerin neden olduğu tahribatın boyutu da gözler önüne serildi.

Doğa harikası bölgede adete kara bir leke olarak beliren yanan alan denizden görüntülendi. Denizden bakıldığında alevlerin beş yıldızlı otellerin bulunduğu alana az bir mesafe kala kontrol altına alındığı dikkati çekti.

Öte yandan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yangının çıkış nedenini tespit edebilmek için araştırmalarını sürdürdüğü belirtildi.

İçmeler Mahallesi'nde dün çıkan ve yaklaşık 25 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangına ilk müdahaleyi yapan Beldibi Yangın Söndürme ekibinde görevli Görkem Hasdemir (34), rüzgarın ters dönmesiyle alevler arasında kalarak hayatını kaybetmişti.

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