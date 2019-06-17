Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı işsizlik rakamlarını açıkladı.
İşsizlik oranı, şubat ayında geçen yıla göre 4,1 puan artarak yüzde 14,7'ye yükselmişti. İşsiz sayısı 4 milyon 730 bine ulaşmıştı.
Ayrıntılar geliyor...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı işsizlik rakamlarını açıkladı.
İşsizlik oranı, şubat ayında geçen yıla göre 4,1 puan artarak yüzde 14,7'ye yükselmişti. İşsiz sayısı 4 milyon 730 bine ulaşmıştı.
Ayrıntılar geliyor...
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