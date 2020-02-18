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Martı nasıl çalışır? Martı uygulaması nasıl kullanılır? Martı scooter nasıl kullanılır?

Yeni nesil ulaşım aracı kiralık scooter (MARTI)’lar Başkent’in cadde ve sokaklarında sık sık görülmeye başladı.
Martı nasıl çalışır? Martı uygulaması nasıl kullanılır? Martı scooter nasıl kullanılır?

Kiralık scooter (MARTI)’lar trafikten kaçmak, çevreye zarar vermeden kısa mesafeli seyahat etmek isteyenlerin vatandaşların tercihi olacak. Peki kiralık scooter (MARTI)’ları nasıl kullanırız? Scooter (MARTI)’ları kullanmadan önce ne yapmalıyız? Kullanırken yapmamız gerekenler neler? Tüm bu soruların cevabı haberimizde...

0-kopya.jpgMartı nasıl çalışır? Martı nasıl kullanılır? Martı uygulaması nasıl kullanılır? Martı scooter nasıl kullanılır?

   Sokaklarda her an bir direğe ya da bahçe demirine kilitlenmiş vaziyette karşınıza çıkan elektrikli Martı’ları kiralamak ise çok kolay.

- Akıllı telefonunuza yüklenen ‘MARTI’ uygulaması ile elektrikli scooter (MARTI)’ların önce konumunu öğreniyor sonra yanına giderek telefonunuza gelen şifreyle kilidini söküyorsunuz.

- Martı’yı kullanmadan önce gaz ve frenini kontrol edin.

- Daha sonra akıllı telefon ile Martı’larını uygulama üzerinden bağlantısı kurularak çalışması sağlanıyor.

- Ayağınızla hız kazandıktan sonra gaza basabilirsiniz.

- Yolculuğu sonlandırmak için Martı’yı uygun bir yere park et, kilitle, uygulamadan fotoğrafını çek ve yolculuğu bitir.

-Yolculuğa başlama ücreti 1,99 TL ve dakika başına 0,59 kuruş ödenen yeni nesil ulaşım araçları 18 yaş ve üzeri vatandaşlara hizmet veriyor.

Martı uygulamasını Play Store’dan indirmek için TIKLAYIN…

Martı uygulamasını App Store’dan indirmek için TIKLAYIN…

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