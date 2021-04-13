Martta artan yağışlar buğdaya yaradı

Özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde tohum ekildikten sonra ürün görülmeyen alanlarda yağışla birlikte hububatların çıkışı gerçekleşti.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, kurak geçen sonbahar ve kış döneminden etkilenen hububat gelişiminin, mart ayında kar ve yağmur şeklinde alınan yağışlardan olumlu etkilendiğini bildirdi.

TMO, kurak geçen sonbahar ve kış sonrası, geçen ay artış gösteren yağışlar doğrultusunda sahada hububat ve bakliyat gelişimini yerinde inceleyerek rapor hazırladı.

AA muhabirinin söz konusu rapordan yaptığı derlemeye göre, mart yağışları normaline göre yüzde 33, geçen yıla göre yüzde 9 arttı. Ülkede yazlık hububat ekilişleri devam ederken, geçen ay kar ve yağmur şeklinde alınan yağışlar bitki gelişimini olumlu etkiledi. Özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde ürün görülmeyen lokal alanlarda marttaki yağışla birlikte hububat çıktı. Buna karşın bölgede kıraç alanlarda hububat gelişimi geriden geliyor.

Şanlıurfa ve Adıyaman'daki kıraç alanlarda ise yağış eksikliği nedeniyle hububat ekili alanın yüzde 15-30'unda zayıf gelişim tespit edildi. Trakya'da sararan alanlarda mart ayındaki yağış ve güneş ışığı sayesinde toparlanma görüldü. Edirne'nin kuzey kesimlerinde ise etkili soğuk nedeniyle yüzde 10 verim kaybı yaşanacağı, kuruyan tarlaların bozularak ayçiçeği ekileceği tespit edildi.

Doğu Anadolu Bölgesi hariç diğer bölgelerde üst gübreleme ile hastalık, zararlı ve yabancı ot için ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Ülke genelinde nisan ve mayıs aylarında mevsim normalleri civarında yağış görüleceği tahmin edilirken, ilk üretim tahminlerini bu ay alınacak yağış durumu belirleyecek.

Kırmızı mercimek üretimi olumlu gidiyor

Raporda, bakliyat ekilişlerine ilişkin de değerlendirmelere yer verildi.

Buna göre, ülkenin kırmızı mercimek üretiminin yüzde 94'ünün gerçekleştiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bitki çıkışları tamamlanırken, gelişim normal seyrinde devam ediyor. Bitki gelişimini olumsuz etkileyecek herhangi bir hastalık ve zararlının bulunmadığı belirlendi. Şanlıurfa'da kırmızı mercimek ekimin yoğun yapıldığı Hilvan ve Siverek'te daha önceden yeterli yağış alınmamasından kaynaklı sorunlar marttaki yağışlarla telafi edildi.

Ülke genelinde ise nohut, arpa ile buğdaydan kırmızı mercimeğe cüzi miktarda yönelim olduğu gözlenirken, ülkenin kırmızı mercimek ekili alanlarında bir önceki yıla göre yüzde 5 artış olduğu değerlendiriliyor.

Türkiye'nin nohut üretiminin yüzde 66'sinin gerçekleştiği İç Anadolu Bölgesi'nde ise ekimler Konya, Akşehir, Aksaray, Eskişehir'de tamamlandı. Diğer illerde martın son haftalarında görülen yağışlardan dolayı ertelen ekimin sıcaklıkların artmasıyla toprak hazırlıklarının tamamlanarak bu ay hız kazanması bekleniyor.

Ülke genelinde nohut ekim alanlarında herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Tohum ekiminde kırmızı mercimek ve hububata kayma ile verimdeki kayıplar nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 5-10 azalış öngörülüyor.