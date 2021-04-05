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Martta fiyatı en fazla artan ürün karnabahar, en çok düşen ise kabak oldu

Tüketici fiyatları bazında martta en yüksek fiyat artışı yüzde 61,04 ile karnabaharda yaşanırken en çok ucuzlayan ürün yüzde 17,30 ile kabak olarak gerçekleşti.
Martta fiyatı en fazla artan ürün karnabahar, en çok düşen ise kabak oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay karnabahardaki fiyat artışını yüzde 27,88 ile sivri biber, yüzde 9,79 ile tavuk eti izledi.

Martta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 8,52 ile tıraş malzemeleri, yüzde 7,71 ile limon, yüzde 7,20 ile domates yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 17,30 ile kabakta oldu. Bunu yüzde 17,08 ile salatalık, yüzde 15,55 ile kıvırcık, yüzde 12,32 ile kırmızı lahana, yüzde 9,84 ile kuru soğan, yüzde 9,33 ile patates takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, martta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler    Bir önceki aya göre değişim oranı
Karnabahar    61,04
Sivri Biber    27,88
Tavuk Eti    9,79
Tıraş Malzemeleri    8,52
Limon    7,71
Domates    7,20
Elbise (Kadın için)    7,00
Saç Bakım Ürünleri    6,81
Deodorant    6,12
Muz    5,35
Elbise (Çocuk için)    5,01
Soğuk İçecekler (Servis edilen)    4,80
Kabartma Maddeleri    4,76
Pantolon (Erkek için)    4,67
Kolonya    4,39
Kesme Şeker    4,30
Pencere (PVC)    4,14
Kakao    4,10
Çorbalar    3,82
Ekmekarası Yiyecekler (Döner)    3,21

Martta fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddeler    Bir önceki aya göre değişim oranı
Benzin    -0,93
Motorin    -1,19
Yumurta    -1,88
Antep Fıstığı    -1,89
Sarımsak    -2,10
Konserveler    -2,36
Kazak (Kadın için)    -2,53
Maydanoz    -3,56
Kuru Fasulye    -3,81
Salça    -3,94
Bot (Kadın için)    -4,00
Kaban (Erkek için)    -5,08
Ampul    -7,06
Ispanak    -8,20
Patates    -9,33
Kuru Soğan    -9,84
Kırmızı Lahana    -12,32
Kıvırcık    -15,55
Salatalık    -17,08
Kabak    -17,30

Kaynak: Haber Kaynağı
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