Masa tenisi milli sporcuları Ankara’da coşkuyla karşılandı

2020 TOKYO Paralimpik Olimpiyat Oyunları’nda masa tenisi branşında mücadele eden ve yurda dönen 14 milli sporcu, Ankara’da coşkuyla karşılandı.

Sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı’na gelen ve aralarında altın madalya kazanan Abdullah Öztürk ile bronz madalya alan Ali Öztürk, Kübra Korkut ve Nesim Turan'ın da bulunduğu 14 kişilik masa tenisi kafilesi, Ankara’ya geldi. Esenboğa Havalimanı’nda mehteran takımı ile coşkuyla karşılanan milli sporcular, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yurda altın madalya ile dönen Abdullah Öztürk, masa tenisi olarak çok başarılı bir branş olduklarını söyledi. Paralimpik oyunlarda yükselen bir başarı grafiklerinin olduğunun altını çizen Öztürk, “Biz 2008’de bir madalya ile başladığımız bu yolculukta, 2012’de 2 madalya, 2016’da 3 madalya ve bu sayıyı 4’e çıkardık. Bana altın madalya nasip oldu. Çok mutluyum. Bizim hedeflerimiz bitmiyor. Sırada 2024 Paris var. Biz buradan 4 madalya çıkardıysak, 2024’te neden 6-7 madalya olmasın. Bu madalyaların devamı gelecek” dedi.

“BİZ İVMESİ SÜREKLİ YÜKSELEN BİR BRANŞIZ”

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) bronz madalya kazanan Nesim Turan, hedeflerinin bitmediğini belirterek, “Biz ivmesi sürekli yükselen bir branşız. Çok yoğun ve yorucu bir süreçten geçtik. O kadar muazzam bir ortam vardı ki kelimelerle anlatmak imkansız. Tabi hedeflerimiz bitmiyor. Ufak bir tatilin ardından yeni hedeflere, yeni hayallere yelken açma vakti gelecek. Ülkemizi daha ne kadar gururlandırırsak o kadar mutlu olacağımız için yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

Masa tenisi tek kadınlarda (Sınıf 7) Kübra Korkut, masa tenisi branşı olarak tarih yazdıklarını ve daha güzel başarılara imza atacaklarını söylerken, bronz madalya alan bir diğer milli sporcu Ali Öztürk ise hedeflerinin kazandıkları bronz madalyaları 2024 Paris Olimpiyat oyunlarında altına çevirmek olduğunu ifade etti.

“PARALİMPİK OYUNLARI TARİHİMİZİN EN YÜKSEK SAYIDAKİ MADALYASINI ALDIK”

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, sporcuların muhteşem bir iş çıkardığını söyleyerek, “Bugün 4 madalyalı sporcumuzu ve kafileyi karşılıyoruz. Onlar teşekkür ediyorlar böyle bir karşılama için ama biz onlara teşekkür ediyoruz bize böyle güzel bir gün yaşattıkları için. Hem paralimpik oyunları tarihimizin en yüksek sayıda madalyasını almış oluyoruz, hem de aynı branşta 4 madalyayı karşılamış oluyoruz” dedi.