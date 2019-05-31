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'Masal'a ödül

ÖĞ-DER tarafından düzenlenen ‘8. Kısa Film Senaryo Yarışması’nda Ankara’dan ‘Masal’ adlı eseriyle katılan Ali Aydemir birinciliğe layık görüldü. Ödül töreni 1 Haziran'da Başkent Öğretmenevi’nde gerçekleştirilecek.
'Masal'a ödül

Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER) tarafından düzenlenen ‘8. Kısa Film Senaryo Yarışması’nda ödül kazanan isimler belli oldu. Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleşen yarışmaya, bu sene başta "anne" olmak üzere "baba, ağabey, abla, dede" gibi tüm aile fertlerini kapsayan senaryolar kabul edildi.

ÖDÜL TÖRENİ 1 HAZİRAN’DA 

Senaryolar, Elif Örs başkanlığında toplanan ve İbrahim Demirkan, Yasemin Yüksel, İdris Şahin, Elif Büşra Eskin ile Suat Emuce'den oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Jürinin değerlendirmeleri sonucunda Ankara’dan ‘Masal’ adlı eseriyle katılan Ali Aydemir birinciliğe layık görüldü. Bursa'dan ‘Basamak’ isimli senaryosuyla başvuran Hüseyin Seçgin'in ikinci seçildiği değerlendirmede, Zonguldak'tan ‘Çınarımızın Gölgesinde’ adlı eseriyle Umut Ateş de yarışmanın üçüncülüğünü elde etti. Ayrıca, "Ayşe Şasa Özel Ödülü" Konya'dan Uğur İkiz, "Yücel Çakmaklı Özel Ödülü" ise Ankara'dan Burak Çalışkan'ın oldu. Ödül töreni, 1 Haziran'da Başkent Öğretmenevi’nde gerçekleştirilecek.

ADEM ORMAN/ HABERVAKTİM-

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