Maske cezasından kaçamadı

KIRIKKALE'de, maskesini çene altına indiren kişi, cezai işlem uygulanırken kaçmaya çalıştı. Ekiplerin kovalaması sonucu yakalanan bu kişiye 900 TL para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak kısıtlama öncesi cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı. İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri de denetim yaparak, özellikle market, fırın ve pastanelerin önünde yoğunluk oluşturan vatandaşları maske, mesafe konusunda uyardı. Zabıta ekipleri de aynı şekilde alışveriş yoğunluğu yaşanan bölgelerde anons yaparak halkı uyardı.

CEZA YEMEMEK İÇİN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Arlarında polis ve jandarmanın da bulunduğu İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'ndeki denetim sırasında elinde telefonuyla ilgilenen vatandaşın maskesini çene altına indirdiğini fark etti. Ekipler, maskeyi uygun takmadığı gerekçesiyle ceza işlemi uygulanacağını belirtti. İsmi öğrenilemeyen vatandaş, bir anda kaçmaya başladı. Ekipler de kaçan kişinin peşinden koşarak, yakalamaya çalıştı. Kısa süren kovalamaca sonunda yakalanan vatandaşa, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 TL idari para cezası uygulandı.