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Maske satışı başladı mı? Fiyatı ne kadar olacak? Maske ücretini kim belirleyecek?

Maske satışının yeniden başlayacağı duyurulması üzerine maskelerin ne zaman, nerelerde ve ne kadara satılacağı merak edilmeye başlandı. Tüm merak edilenler haberimizde. 
Maske satışı başladı mı? Fiyatı ne kadar olacak? Maske ücretini kim belirleyecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maske satışının yeniden başlayacağını geçtiğimiz hafta duyurmuştu. 
Bu açıklamaların üzerine maske satışının ne zaman başlayacağı, nerede satılacağı ve fiyatının ne olacağı araştırılmaya başlandı. 

DETAYLAR CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Bilim Kurulu toplantısı sonrası maske satışıyla ilgili şu açıklamaları yaptı: “Bu dönemde maskeye daha fazla ihtiyaç duyan vatandaşımız olacak. Bu ihtiyacı gidermek amacıyla yüksek fiyat olmamak kaydıyla bir dönem olacak.

Maskeye eczane ve marketler dahil olmak üzere birçok yerden ulaşabilecekler. Bununla ilgili Ticaret Bakanlığımızın da bir açıklaması olacak.

Maske satışında tavan fiyat uygulanacak. Maskeler eczanelerden, marketlerden ve medikal mağazalardan alınabilecek. Maske fiyatı en geç cuma günü açıklanacak.”

MASKE 1 TL Mİ OLACAK?

Cerrahi maske fiyatında üst limitin 1 TL olacağı konuşuluyor. 

İNTERNETDEKİ ALIŞVERİŞ SİTELERİ 2.5 TL’DEN MASKE SATIŞINA BAŞLADI

Öte yandan bazı alışveriş siteleri üzerinden şimdiden maske satışları başladı. Cerrahi maskelerin adetinin 2.5 TL’den satıldığı görüldü. Bu durum kafalarda soru işaretlerine neden oldu. Vatandaşlar, maske fiyatıyla ilgili resmi bir açıklamanın gelmesini bekliyor.  

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OSMAN AKDOĞAN / İLKSAYFA-

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