  • BIST 1.399
  • Altın 467,468
  • Dolar 7,7223
  • Euro 9,4600
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya 6 °C
»

Maske takmamak ve sigara içmeye devam etmek için direndi

Bolu'da, ağabeyi gözaltına alındıktan sonra polis merkezine giden kadın, maske takmamak, sigara içmek ve kimliğini vermemek için dakikalarca direndi. Hatice N.'nin tavrı polisi zorlarken, kimliğini vermesinin ardından para cezası uygulandı.
Maske takmamak ve sigara içmeye devam etmek için direndi

Gece saatlerinde, Kültür Mahallesi Ceviz Sokak üzerinde seyir halinde olan bir otomobili durduran polis ekipleri, sürücünün kimliğini kontrol etti. Yapılan sorgulamada sürücü Fikret İ.’nin arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Fikret İ., ifadesi alınmak üzere Bahçelievler İzzet Baysal Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

POLİS MERKEZİNİN BAHÇESİNDE TAŞKINLIK ÇIKARDILAR

Ekipler, Fikret İ.’nin talebi üzerine durumu eşi ve kardeşine haber verdi. Fikret İ.’nin kardeşi Hatice N. ve yakınları polis merkezine geldi. Polis merkezinde Fikret İ.'yi bulamayan yakınları, rapor için hastaneye götürülen şüphelinin cezaevine götürüldüğünü sandı. Fikret İ.'nin yakınları polis merkezinin bahçesinde taşkınlık çıkardı. Tartışmaların büyümesi üzerine polis merkezine takviye ekip sevk edildi.

MASKE TAKMAMAK VE SİGARA İÇMEK İÇİN DİRENDİ

Ekipler tarafından güçlükle sakinleştirilen Hatice N., polis merkezi bahçesinde maskesini indirerek sigara içmeye başladı. Polis ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle Hatice N.'den sigara içmemesini ve maskesini takmasını istedi. Ancak Hatice N., maske takmamak ve sigarasını içmeye devam etmek için direndi. Polis, uyarılarına aldırmayan Hatice N.'ye ceza yazmak için kimliği istendi. Ancak Hatice N., kimliğini vermemek için de polise direndi. Polis ekipleri Hatice N.'yi, dakikalarca ikna etmeye çalıştı. Hatice N.'nin tavrı polislerin sabrını zorladı. En sonunda ikna edilen Hatice N. polis merkezine götürüldü. Hatice N., polis merkezine girdiği sırada "Hiç medeniyet kalmamış" dedi. Hatice N. hakkında maske takmadığı için ceza tutanağı tutuldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maske takmamak ve sigara içmeye devam etmek için direndi18 Aralık 2020 Cuma 09:09
  • ABD kurumlarına yönelik siber saldırı Senato'nun gündeminde18 Aralık 2020 Cuma 09:05
  • Vietnam kıyılarında kargo gemisi battı: 15 kişi kayıp18 Aralık 2020 Cuma 09:05
  • Coca-Cola dünya genelinde 2 bin 200 kişiyi işten çıkaracak18 Aralık 2020 Cuma 09:04
  • Akar ve Çavuşoğlu, Kiev'de Kırım Tatar temsilcileriyle görüştü18 Aralık 2020 Cuma 09:03
  • Irak Başbakanı Kazımi: Irak, Türk yatırımlarına kapılarını açma konusunda ciddi18 Aralık 2020 Cuma 09:03
  • İstanbul merkezli 5 ilde terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon18 Aralık 2020 Cuma 09:02
  • KKTC'de (Kovid-19) alarmı: Yakalanan mültecilerde pozitif vaka17 Aralık 2020 Perşembe 22:50
  • Yaşlı kadın elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında hayatını kaybetti17 Aralık 2020 Perşembe 22:49
  • Erdoğan: Bölgemiz terörün başını tamamen ezmeden huzura kavuşamayacaktır17 Aralık 2020 Perşembe 21:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti