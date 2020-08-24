Maske takmayanların önüne sedye ile çıkarak farkındalık oluşturmaya çalıştılar

Konya'da faaliyet gösteren bir derneğin üyeleri, üzerlerine giydikleri tulumlarla, sokakta maskesiz gezen veya maskesini doğru şekilde takmayanların önüne sedye ile çıktı.

Konya'da faaliyet gösteren Sen Değerlisin Derneği üyeleri, kentte artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına dikkat çekmek amacıyla sosyal deney yaptı.

Kentin en işlek caddelerinden Zafer Meydanı'nda, tulum giyen ve maske takan dernek üyeleri, maskesiz gezen veya maskesini doğru şekilde takmayan vatandaşın önüne sedye ile çıktı.

Diğer dernek üyeleri de ellerindeki megafonla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medyadaki uyarılarını sık sık anons ederek, tedbirlere uyulması konusunda vatandaşı ikaz etti.

Önlerini sedye ile kesen tulumlu dernek üyelerini görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan maskesiz vatandaşlar, hatalarını anlayarak maskelerini taktı.

Dernek Başkanı Şerife Çelikkol, yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadelede sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düştüğünü belirterek, "Yaptığımız sosyal deneyle, vatandaşlara, bu mücadelenin sağlık çalışanlarına bırakılmaması ve kurallara uyarak mücadeleye destek verilmesi gerektiğine dikkat çekmek istedik." dedi.

Derneğin Sağlık, Gıda ve Spor Komisyonu Başkanı Lütfi Çalık ise tedbirsizlik sonucunda vakaların tekrar artmaya başladığını, maske, mesafe ve hijyen kuralının tekrar hatırlatılması gerektiğini, bu uyarıyı da hafızalarda kalacak şekilde yapmak istediklerini belirtti.

Dernek üyeleriyle farkındalık çalışmalarına devam edeceklerini ve Kovid-19 ile mücadeleye destek olacaklarını vurgulayan Çalık, şunları kaydetti:

"Tulum giyerek, sedyeyle, maskesiz vatandaşın önüne çıktık. Megafonla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın mesajlarını anons ederek maske, mesafe ve hijyen kuralını hatırlattık. Vatandaşa hasta olabilme ihtimalini düşündürmek, buna engel olabilmek için de kurallara uymaları gerektiğini hatırlatmış olduk."