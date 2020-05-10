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Maske üretimi yapılan fabrikada koronavirüs karantinası

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde maske üretimi yapılan bir fabrikanın çalışanında koronavirüs tespit edildi. Virüs tespit edilmesi üzerine fabrika ve 70 çalışan karantinaya alındı.
Maske üretimi yapılan fabrikada koronavirüs karantinası

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde maske üretimi yapılan bir tekstil fabrikası çalışanında koronavirüs testi pozitif çıktı. 70 kişinin çalıştığı ve 45 gündür maske üretimi yapıldığı öğrenilen fabrika jandarma ekiplerince kapatılarak karantinaya alındı.

Fabrikada çalışan 70 kişi de ekiplerce evlerinden alınarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarına götürülerek karantinaya alındı. Koronavirüs çıkan fabrikada üretilen maskelerin nereye gönderildiği ile ilgili çalışma başlatıldığı belirtildi.

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