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Maske uyarısı yapan mağaza müdürüne tekme- tokat saldırı kamerada

KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde, mağaza müdürü Salih Ergün maske takmasını istediği müşterinin saldırısına uğradı. Olay anı mağazanın güvenlik kameralarına yansıdı.
Maske uyarısı yapan mağaza müdürüne tekme- tokat saldırı kamerada

Olay, dün öğle saatlerinde Gölcük Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. Mağaza müdürü Salih Ergün, bayram alışverişi için ailesiyle gelen müşteriyi maske takması için uyarınca, tartışma çıktı. Bu sırada mağazada elbiselerin asıldığı askının demirini yerinden çıkaran Yunus E., Salih Ergün’e tekme-tokat saldırdı. Başına darbe alan Ergün yaralanırken, mağaza çalışanlarının ihbarı üzerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Başı kanlar içerisinde kalan Ergün, yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Salih Ergün’ün kaşı ve dudağına dikiş atıldı. Polis merkezinde ifadesi alınan Yunus E. serbest bırakıldı. Yunus E.’ye maske takmaması nedeniyle para cezası uygulandı.

Mağazada bulunanların personele ve mağaza müdürüne saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Mağazada bulunanlar korku yaşarken, saldırgan güçlükle sakinleştirildi. Mağaza müdürünün aldığı darbelerle yere düştüğü görüldü.

Salih Ergün ailesiyle birlikte alışverişe gelen kişinin maske takmaması nedeniyle personel tarafından uyarıldığını, kasaya geldiğinde tekrar aynı uyarının yapıldığını belirterek, “Kasada uyarılmasına rağmen elindeki ürünleri fırlattı. Biz de bunun bizlik bir şey olmadığını devletin vermiş olduğu bir karar olduğunu açıkladık. Burada ailelerin, çocukların, hamile kadınların alışveriş yaptıklarını, bunun üzerine maske takılmasının zorunlu olduğunu söyledik. Bize saldırmaya başladı. İlk başta başka bir arkadaşımıza saldırdı, sonra ben kasadan çıktım araya girmeye çalıştım. Sonra direkt bana yönelmeye başladılar. Küfür ettiler, biz sadece ailelerin olduğunu çıkıp gitmelerini istedik. Kendileri bize saldırmaya devam etti. Şikayetçiyiz sonuna kadar” dedi.

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