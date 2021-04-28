Maske ve dezenfektan dağıtımına hız verildi

Pandemi koşullarında artan maske ve dezenfektan ihtiyacı nedeniyle vatandaşa destek olan Yenimahalle Belediyesi, Nefes Engelliler Sosyal Tesisi’nde kurduğu maske ve dezenfektan üretim atölyesinde üretimi aralıksız sürdürüyor.

Artan vaka sayılarıyla birlikte maske ve dezenfektan dağıtımına hız veren belediye ekipleri, haftanın her günü metro duraklarında 5 bin maske 1000 adet dezenfektan dağıtırken cami çıkışlarında da vatandaşa maske ve dezenfektan dağıtımı gerçekleştiriyor.

İlçe’nin dört yanında hijyen desteği

Yenimahalle Belediyesi, Nefes Engelliler Sosyal Tesisleri’nde kurduğu kendi üretim atölyesinde 1 yıllık süre zarfında 35 ton dezenfektan, 2 milyon 800 bin maske ve 4 ton 200 kg ton kolonya üreterek halka ulaştırmayı başardı. Doğal dezenfektan üretiminin yanı sıra, kolonya ve yeni nesil maske üretimi yaparak üretim ağını genişleten Yenimahalle Belediyesi ekipleri; üretilen kolonya, dezenfektan ve maskeleri, taksi ve dolmuş duraklarında, metro istasyonlarında, cami, muhtarlık binalarında, emniyet binalarında, ilçe esnaflarına olmak üzere yüzlerce noktada düzenli olarak dağıtım işlemi yapıyor.

Yaşar, “Zor gününde vatandaşın yanındayız”

Covid-19 salgınının ülkemizde ilk görüldüğü günden bu yana vatandaşın yanında olunduğunu belirten Başkan Yaşar, “Virüsün ülkemizde görüldüğü Mart ayından bu yana ilçemizde vatandaşın ve esnafın yanında olduk. Ekiplerimiz, ekonomik olarak sıkıntılı bir süreçten geçen vatandaşımıza ve esnafımıza maske ve dezenfektan dağıtımı yapıyor. Yenimahalle’de kendi ürettiğimiz maske ve dezenfektanı ilçe sakinlerine düzenli olarak ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması, gerekli sosyal mesafe kurallarına ve maske kullanımına dikkat etmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.