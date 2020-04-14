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‘‘Maske ve eldiven çöp değil tıbbi atıktır’’

Pursaklar Belediyesi, ilçe merkez ve mahallelerine tıbbi atık çöp kutuları yerleştirerek, maske ve eldiven gibi tıbbi atıkların halk sağlığına zarar vermeden toplanmasını amaçlıyor.
‘‘Maske ve eldiven çöp değil tıbbi atıktır’’

Koronavirüse karşı etkili bir çalışma yürüten Pursaklar Belediyesi, çalışmalarını aynı hız ve kararlılıkla sürdürüyor. 
Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere bir yenisini daha ekleyen Pursaklar Belediyesi, vatandaşların kullandığı maske ve eldivenlerin toplum sağlığına zarar vermeyecek şekilde bir yerde toplanabilmesi için Başkan Ertuğrul Çetin’in talimatları doğrultusunda harekete geçerek, ilçenin dört bir yanına tıbbi atık çöp poşetleri yerleştirdi. Belediye Tarafından yapılan yeni uygulama ile birlikte maske ve eldiven gibi atıklar ‘tıbbi’ atık olarak görülerek diğer atıklar ile karıştırılmaması sağlanacak.

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‘‘Kişisel Hijyen ve Temizlik Kurallarına harfiyen uymaya devam edelim’’

Kullanılan maske ve eldivenlerin sokaklara atılmasının virüsün yayılmasına davetiye çıkardığını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘ Koronavirüs salgını nedeni ile hemşehrilerimiz tarafından kullanılan maske ve eldivenlerin gelişi güzel sokak ve caddelere atılması hem bizler için hem de çevremiz için büyük tehlikeye neden olmaktadır. Vatandaş olarak, kullandığımız maske ve eldivenleri doğru bir şekilde imha etmez isek virüsün yayılmasına neden olabiliriz. Hangi tip maske olursa olsun çıkardığımızda hiçbir surette yüzeyine elimizi değmeden, mümkünse bir poşetin içerisine koyup tıbbi atık çöp poşetlerine atmalıyız. Maskeleri sağa sola veya dışarıda bir yere kesinlikle bırakmamalıyız. ‘Kişisel Hijyen ve Temizlik Kurallarına’ harfiyen uymaya devam edelim. Hemşehrilerimizden önemle rica ediyoruz: Lütfen kişisel olarak kullandığınız maske ve eldivenleri ‘Tıbbi Atık’ niteliği taşıdığından doğaya ve evsel atık çöplerine atmayınız. İlçemiz içerisinde yerleştirdiğimiz tıbbi atık kutularına atınız’’ dedi.
 

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