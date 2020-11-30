Maskelerin gözlük tercihindeki etkisi büyüdü

Koronavirüs nedeniyle kullanılan yüz maskelerinin gözlük camlarında buhar yapmasıyla gözlük takan vatandaşlar buhar önleyici bez ve gözlük camı tercih etmeye başladı.

Koronavirüs salgınıyla birlikte yüz maskeleri artık günlük hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi. Maskeler virüsün yayılmasında büyük rol oynadığı için sokağa maskesiz çıkmak artık yasak. Fakat gözlük kullananlar için maske takmanın bazı zorlukları bulunuyor. Soğuk havaların gelmesiyle ağızdan çıkan sıcak havanın gözlüklerde buhar yapması gözlüklü vatandaşların gün içeresinde yaşadığı önemli sorunlardan birisi. Gazetemize konuşan Esim Optik Yetkili Sadullah Eskili buhar yapmayan cam ve bezlere son günlerde ilginin arttığını belirterek, “Geçmiş yıllarda teknik olarak sattığımız bu ürünler artık vatandaşın ihtiyacı haline geldi. 500 kullanımlık buhar yaptırmayan bezler 30 TL’den satılıyor. Buhar yapmayan camların fiyatları 350 TL’den başlıyor” diye konuştu.

BUHAR YAPMAYAN CAM VE BEZLER İLGİ GÖRÜYOR

Buhar önleyici cam ve bezlerin havaların soğumasıyla vatandaşın daha çok tercih ettiğini belirten Eskili, “Optifog dediğimiz kaplamalı bir cam var. Bu cam beziyle beraber kullanıldığında buharlaşma yapmıyor. Son zamanlarda talebin artmasıyla farklı versiyonda ürünler de çıktı. Şimdi buhar önleyici bezlerimiz var. Gözlüğün camını onunla sildiğinizde 7-8 saate kadar buharlaşmayı önlüyor. Bunun fiyatı 30 TL. Bu bezlerle 500-600 kullanım yapabiliyorsunuz. Vatandaşların çoğu bu ürünü bilmiyor. İş yerimize geldiğinde biz yönlendiriyoruz. Bir anda maske nedeniyle gözlerinizin önü buharlanma yapıyor. Aslında epey önemli bir konu. Cam değişimleri de 350 TL’den başlıyor. Bu sene bir de kur hareketlenmesiyle 3-4 defa fiyat listemiz değişti. Eskiden uzun zaman aynı fiyat listesini kullanırken şimdi yılda 3-4 kez fiyatlar zamlandı” ifadelerine yer verdi.

ÇARKI ÇEVİRMEYİ DÜŞÜNÜR HALDEYİZ

Pandemi nedeniyle işlerin düştüğünü ve esnafın zor günler geçirdiğini belirten Eskili, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu sene ölü bir yaz sezonu geçirdik. Vatandaş tatile giderken güneş gözlüğü olmadan gitmezdi. Ancak bu sene tatil olmayınca satış olmadı. Bugünlerde ise koronavirüs vakaları ciddi şekilde tekrar artmaya başladı. İnsanlar artık göz doktoruna gitmeye çekiniyor ya da pek çok kurum göz muayenesi bölümünü kapatmış durumda. Açıkçası reçete yoksa bizim de işimiz yok diyebiliriz. Okulların uzaktan olması da bizim işlerimizi düşürdü. Çocuk okula başladığında görme problemi yaşıyor muayene oluyor ve biz de gözlük veriyorduk. Şimdi o da yok. Artık kar etmeyi değil çarkı çevirmeyi düşünüyoruz.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA