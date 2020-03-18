  • BIST 85.560
  • Altın 312,136
  • Dolar 6,4655
  • Euro 7,0997
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya -1 °C
SON DAKİKAEvde bakım yardımından ve Engelli aylıklarından yararlananların rapor süresi uzatıldı
»

Maskelerle ilgili çok önemli karar! Reçete karşılığında eczanelerden alınabilecek...

Türk Eczacılar Birliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında N95, FFP2 ve FFP3 maskelerin reçete karşılığında eczanelerden temin edilmesine karar verdi.
Maskelerle ilgili çok önemli karar! Reçete karşılığında eczanelerden alınabilecek...

Türk Eczacılar Birliği, corona virüs tedbirleri kapsamında N95, FFP2 ve FFP3 maskelerinin reçete karşılığında sadece eczanelerden temin edilmesine karar verdi.

Türk Eczacılar Birliği Başkanı Hakkı Gürsöz tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından COVİD-19’un pandemik bir hastalık olduğu ilan edilmiştir. Bakanlığımızca Ülkemizde COVİD-19’un yayılmasını önlenmesi, ihtiyaç planlamaları ile stok ve tedarik yönetiminin etkin bir şekilde yapılması, ülkemizde ürün erişilebilirliğinin temin edilmesi, sağlık hizmeti sunumunun aksamaması ve kamu sağlığının korunması amacıyla gerekli tedbirler alınmış ve alınmaya devam etmektedir.

Bu kapsamda, EN149 standardındaki (N95, FFP2 ve FFP3) maskelerin sadece eczanelerden ve reçete karşılığında verilmesi, reçetelerin gerektiğinde ilgili otoritelerce yapılan denetimlerde ibraz edilmek, talep edilmesi durumunda ise Kurumumuza gönderilmek üzere eczanede muhafaza edilmesi hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'da sahte dezenfektan operasyonu18 Mart 2020 Çarşamba 13:02
  • Erdoğan Ankara'ya geldi18 Mart 2020 Çarşamba 13:00
  • Fahrettin Altun duyurdu: 15 bin kişi başvurdu18 Mart 2020 Çarşamba 12:58
  • Koronavirüse karşı '14 altın kural' işaret diline çevrildi18 Mart 2020 Çarşamba 12:30
  • Spor camiasından '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi' mesajları18 Mart 2020 Çarşamba 12:04
  • Bakan Soylu: Vakit, Çanakkale ruhunu geleceğe taşıma vakti18 Mart 2020 Çarşamba 11:59
  • İstanbul'da sahte dezenfektan operasyonu18 Mart 2020 Çarşamba 11:56
  • MSB: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi18 Mart 2020 Çarşamba 11:56
  • Çanakkale zaferi anma töreninde koronavirüs tedbirleri18 Mart 2020 Çarşamba 11:55
  • Bakan açıkladı: Temel gıda ürünlerinde stok sorunu yok18 Mart 2020 Çarşamba 11:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti