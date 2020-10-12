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Maskesi kolunda olan genç kız, polisleri görünce yolunu değiştirdi

Adana'da, polis ekipleri tarafından okulun önünde yapılan koronavirüs denetimini gören maskesi kolunda olan bir genç kız, yolunu değiştirerek hızlı adımlarla kaçtı.
Maskesi kolunda olan genç kız, polisleri görünce yolunu değiştirdi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul önlerinde maske, mesafe ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Adana Erkek Lisesi önündeki denetimi gören bir genç kız, maskesi yüzünde değil, koluna takılı olduğu için yolunu değiştirerek hızlı adımlarla kaçmaya başladı. Polis tarafından ikaz edilen kız, takip sonucu yakalandı. Kimliği sorulan kızın, üzerinde kimlik bulunmadığını ve kimlik numarasını bilmediğini söyledi. Ailesine haber verilmesini de istemeyen genç kız, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Öte yandan, polis ekipleri yaptığı uygulamada okul önlerinden geçen araçları da durdurup, narkotik köpeğiyle arama yaptı. Okul etrafındaki bakkal ve marketlerde de arama yapıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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