Maskesini doğru takanlara, bandolu kutlama ve bilet hediyesi

İZMİT’te, Kocaeli Şehir Tiyatroları oyuncuları, maskesini doğru takanların önüne bando ile çıkıp, konfeti patlattıktan sonra kutlayarak, 2 kişilik tiyatro bileti hediye etti.

Kocaeli Şehir Tiyatroları'nca İzmit Yürüyüş Yolu'nda gerçekleştirdiği etkinlikle maskesini doğru takanlara sürpriz yapıldı. Maske kullanımına dikkat çekmek isteyen oyuncular, yürüyüş yoluna doğru maske kullanımı konusunda panolar yerleştirildi. Panoların arkasına saklanan oyuncu, maskesini doğru takanların önüne bandoyla çıktı. Konfetiler patlatılırken, elindeki megafonla maskesini doğru takan kişilere teşekkür eden tiyatro oyuncusu, 2 kişilik oyun davetiyesi ve maske hediye etti.

Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, “İzmit Yürüyüş Yolu'nda yaptığımız sosyal deneyde oyuncu arkadaşımız, bando ile birlikte maskesini doğru bir şekilde takan vatandaşların önüne çıktı. Onlara teşekkürlerimizi sunarak Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın davetiyesini takdim ettik. Vatandaşlarımızdan olumlu tepkiler aldık. Amacımız toplumun doğru maske kullanımına özen göstermesi ve bizi salgından kurtaracak kuralın temizlik, maske ve mesafe olduğunu vatandaşlara aktarmaktı” dedi.