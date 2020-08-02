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Maskesiz gençler kendilerini uyaran minibüs şoförünü bıçakladı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, minibüse binen bir grup genç, maske takmadıkları için kendilerini uyaran sürücü B.K. ile tartıştı. Gruptaki gençlerden biri yaşanan arbede sırasında sürücü B.K.'yi başından bıçakla yaraladı.
Maskesiz gençler kendilerini uyaran minibüs şoförünü bıçakladı

Balıkesir'in Edremit ilçesi ile turistik Altınoluk Mahallesi hattında çalışan minibüse, iddiaya göre alkollü bir grup genç, maske takmadan bindi. Yolcuların uyarısı üzerine minibüs şoförü B.K. maske takmayan alkollü grubu araçtan indirmek istedi. Bunun üzerine grup ile minibüs şoförü arasında tartışma çıktı. Tartışmaya büyüyünce yaşanan arbedede gruptan bir kişi minibüs şoförü B.K.'yi başından bıçakladı. Grup kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan B.K. hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan sürücü taburcu edildi. 

Jandarma ekipleri, olaya karışan kişilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

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