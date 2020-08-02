Maskesiz gençler kendilerini uyaran minibüs şoförünü bıçakladı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, minibüse binen bir grup genç, maske takmadıkları için kendilerini uyaran sürücü B.K. ile tartıştı. Gruptaki gençlerden biri yaşanan arbede sırasında sürücü B.K.'yi başından bıçakla yaraladı.