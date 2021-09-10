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MasterChef’te kameraya yansıyan görüntüler şaşırttı: Her şey kurgu mu?

MasterChef'teki baklava detayı sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler, fırına girerken 35 dilim olan baklavanın, fırından çıktıktan sonra 42 dilim görünmesinin ardından programla ilgili "kurgu" iddiasını ortaya attı.
MasterChef’te kameraya yansıyan görüntüler şaşırttı: Her şey kurgu mu?

TV 8’de yayınlanan yarışma programı MasterChef Türkiye’de dikkat çeken bir olay yaşandı.

MasterChef 2021’in son eleme bölümünde jüri üyeleri yarışmacılardan tepsi baklava yapmalarını istedi. Fakat izleyicilerin gözünden kaçmayan ve fark edilen bir durum sosyal medyada skandal olarak konuşulmaya başlandı.

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Baklavasını yapan bir yarışmacı ürünü fırına vermeden öncesinde tepsisinde 35 dilim baklava olduğu görüldü. Ancak kameralara yansıyan görüntüde, aynı yarışmacı tepsisini fırından çıkardığında tepside 42 dilim baklava görülünce skandal bir iddia ortaya atıldı.

KURGU İDDİALARI ORTAYA ATILDI
Sosyal medyada gündem olan bu durum karşısında izleyiciler birçok yorumda bulundu.

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Sosyal medyada gündem olan bu durum karşısında izleyiciler birçok yorumda bulundu. MasterChef izleyicileri, "Yarışma kurgu mu?" sorusuna cevap aramaya başladı.

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