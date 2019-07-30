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'Matematik dahisi'nin hedefi bilime katkı sağlamak

Antalya'da öğretmenlerinin ilkokulda matematikteki yeteneğini keşfettiği Hakan Karakuş, aralarında olimpiyatların da bulunduğu yarışmalarda 30 madalya kazandı.
'Matematik dahisi'nin hedefi bilime katkı sağlamak

Antalya'da, öğretmenleri tarafından "matematik dahisi" olarak nitelendirilen Hakan Karakuş, başarılarını artırarak Türkiye'yi bilim alanında ileriye taşımayı hedefliyor.

Antalya Yusuf Ziya Öner Fen Lisesinden mezun olan 17 yaşındaki Karakuş, İngiltere'de 110 ülkeden 660 öğrencinin katıldığı "60'ncı Uluslararası Matematik Olimpiyatı"nda bronz madalya kazandı.

Burada takım arkadaşlarıyla Türkiye'yi temsil eden Karakuş, daha önce farklı ülkelerde düzenlenen olimpiyatlarda da dereceler elde etti.

Şu ana kadar altın, gümüş ve bronz olmak üzere toplam 30 madalya kazanan ve yeteneği, Antalya Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından tespit edilen Karakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkokulda matematiği sevdiğini, öğretmeninin her zaman kendisine bir üst sınıfın matematik kitaplarını verdiğini söyledi.

Olimpiyatlarla ilk kez ortaokulda tanıştığını ifade eden Karakuş, katıldığı birçok olimpiyatta dereceleri bulunduğunu aktardı.

"Matematik düşünmeyi öğretiyor"

Çalışmaktan hiçbir zaman yorulmadığını vurgulayan Karakuş, şunları kaydetti:

"Matematik insana düşünmeyi öğretiyor. Bilgisayar mühendisliği, çift dal olarak da matematik okumak istiyorum. Hedeflerime ulaşmak için çaba gösteriyorum. Matematik sadece rakamlardan ibaret değil. Matematik günlük hayatımı kolaylaştırıyor. Bazı problemlerin üzerinde daha iyi düşünmemi sağlıyor. Hedefim, Türkiye'yi bilim alanında daha ileriye taşımak."

"Çocuklarımızı doğru yönlendirmek zorundayız"

BİLSEM Müdürü Arif Aydeniz de merkez olarak hedeflerinin, Türkiye'nin yetenekli öğrencilerini keşfedip, yetenekleri doğrultusunda eğitip, ülkeye katma değer sağlamak olduğunu söyledi.

Hakan'ın nadir yeteneklerden olduğunu vurgulayan Aydeniz, "Hakan matematik noktasında 'dahi' diyebileceğimiz bir öğrencimiz. Hatta öğretmenleri, 'Hakan'dan çok şey öğreniyoruz' diyor. Gelecekte büyük başarılara imza atacağını düşünüyoruz. Çocuklarımız bizim milli servetimiz, sahip çıkmak, yetiştirmek ve doğru yönlendirmek zorundayız." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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