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Matematik şampiyonu Elanur bilim insanı olmak istiyor

Kanada merkezli düzenlenen ve 7 bin 328 kişinin katıldığı "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda birinci olan İzmirli 10 yaşındaki Elanur Akıncı, gelecekte bilim insanı olmayı hedefliyor.
Matematik şampiyonu Elanur bilim insanı olmak istiyor

Kemalpaşa Merkez Atatürk İlkokulu ve Bornova Şehit Fatih Satır Bilim Sanat Merkezi öğrencisi Elanur Akıncı, matematik yarışmalarında gösterdiği başarılarla adından söz ettiriyor.

Birçok yarışmada derece elde eden ve son olarak Kanada merkezli düzenlenip farklı ülkelerden 7 bin 328 öğrencinin katıldığı "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda dünya birincisi olan Elanur'un bu başarısı sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

Haberlerin ardından Twitter'ın Türkiye'nin en çok konuşulan konuların yer aldığı Trend Topic listesinde "ElanurAkıncı" etiketi ilk sıraya yerleşti.

Okulunda basın mensuplarına açıklama yapan Elanur Akıncı, haberlerin ardından birçok tanıdığının kendisini arayıp tebrik ettiğini belirterek Türkiye'yi temsil ettiği için mutlu olduğunu söyledi.

Matematik dersini özellikle çok sevdiğini ve bu alanda ilerlemeyi hedeflediğini anlatan Akıncı, "Daha önce yarışmalarda başarı elde ettim. Ama Uluslararası Caribou Matematik Yarışması çok farklı. Sorular çok kolay geldi, başarılı olmayı bekliyordum. Bundan sonra da aynı şekilde çalışıp gelecekte bilim insanı olmak istiyorum. Umarım ülkemi her zaman başarıyla temsil ederim."

Akıncı, desteklerinden ötürü öğretmeni Gülsüm Ceylan ve ailesine teşekkür etti.

Anne Kezban Akıncı da kızıyla gurur duyduğunu ifade etti.

"Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"
Öğrencilerin severek matematik yapmalarını ve problem çözmeye yönelik keyifli vakit geçirmelerini amaçlayan Kanada merkezli organizasyon, dünya çapında internet ortamında düzenleniyor.

Yılda 6 kez 12 kategoride düzenlenen yarışma, İngilizce, Fransızca ve Farsça yapılıyor. Türkiye'den yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, bu dillerden birini seçebiliyor.

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