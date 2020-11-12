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Mavi Ay Birimi personellerinden hızlı ve kesintisiz hizmet

Kahramankazan Belediyesi Mavi Ay Birimi personelleri, vatandaşların en kısa şekilde zaman kaybetmeden hizmete ulaşabilmelerini ve hizmet alabilmelerini sağlıyor. 
Mavi Ay Birimi personellerinden hızlı ve kesintisiz hizmet

Kahramankazan Belediyesi hizmet binası girişinde yer alan Mavi Ay hizmet birimi, ilçe halkının ve belediyeye başvuran vatandaşların hizmete en kısa yoldan ulaşmaları için yoğun çaba harcıyor. Bu yoğun çabalar, Mavi Ay hizmet biriminde görev yapan personelin ilçe halkı tarafından “Kanatsız Melekler” olarak anılmasını sağlıyor. 7/24 esasına göre faaliyet gösteren, hafta sonları ve mesai saatleri dışında da hizmet veren Mavi Ay, belediyenin halka dönük gülen yüzü olarak dikkati çekiyor. Mavi Ay biriminde, vatandaşlardan gelen istek, şikâyet ve öneriler anında işleme alınıyor. Mavi Ay’da ayrıca, herhangi bir işlem için belediyeye başvuran vatandaşlar anında ilgili birimlere yönlendirilerek, zaman kaybının önüne geçiliyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, Mavi Ay’da vatandaşlarla bir araya gelerek, istek ve önerilerini dinliyor. 

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Vatandaşımızın emrindeyiz 
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, tüm belediye personelinin ilçe halkı için seferber olduğunu ve onlara en iyi hizmeti sunmak için yoğun çaba harcadığını söyledi. Oğuz, “Tüm imkânlarımızla vatandaşlarımızın emrindeyiz. Her şeyin en iyisine ve güzeline layık olan hemşehrilerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu. 

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