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Mavi Balina:Türkiye'de 150 gencin ölümünde parmağı var

Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma komisyonu, son yıllarda yaptığı mavi balina araştırmasına ilişkin raporun sonuçlarını kamuoyuna sundu.
Mavi Balina:Türkiye'de 150 gencin ölümünde parmağı var

“Mavi Balina” son yıllarda bu oyun dünyanın gündeminden düşmeyen cinste. Sosyal medya sayesinde hızla yayılan oyun,Türkiye’de hiçte azımsanmayacak kitleye ulaştı. TBMM’de konuyu açığa çıkarmak adına 6 ay önce bir komisyon oluşturdu.

Araştırma komisyonu toplantılarda uzmanların görüşlerinden yararlandı. Bağımlılık yaratan bilgisayar oyunlarının çocuk ve gençleri ölüme götürdüğünü belirtti. Rapor sonucunda 150 gencin intiharına sebep olduğu düşünülen oyun şu şekilde anlatıldı: ”Oyuna katılan kişilerden şiddet içeren 50 talimatı yapılması istenmektedir. Bu süre içerisinde kişilerden kol ve bacaklarının kesilmesi, belli bir süre kimseyle görüşmeme, yüksek seste müzikle oyundaki görevlerin yerine getirilmesi istenmektedir. Sürenin sonunda oyunun bitimine gelince de kendini intihar et, yüksekten atla gibi komutlar verilmektedir. Ülkemizde ciddi kayıpların olduğu bu oyun için gerekli önlemlerin alınması gerektiği ve ailelerin çocuklarını bilinçlendirmesi gerektiği dile getirildi.” ifadelerine yer verildi.  

EBEVEYNLERE ÇOK BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR

Yaş farkı gözetmeksizin tüm bireylerin üzerinde risk olduğu belirtilen raporda; ”ailelerin çocuklarına daha fazla zaman ayırmaları gerektiğini, gerekirse çocukların hobilerine göre sanat ve spor dallarına yönlendirilmeleri gerektiği üzerinde duruldu. Ebeveynler için tablet, cep telefonu vb. cihazların çocuklara kendileri gözetiminde belirli saat periyotları aralığında kullandırılması gerektiği söylenmektedir.
 

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