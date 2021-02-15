  • BIST 1.560
  • Altın 407,886
  • Dolar 6,9689
  • Euro 8,4560
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya 6 °C
SON DAKİKACumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
»

Mavi bültenle aranan DEAŞ’lı terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişi, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki hudut personelimiz tarafından yakalandığını duyurdu.
Mavi bültenle aranan DEAŞ’lı terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken yakalanan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişiden birinin mavi bültenle aranan DEAŞ mensubu terörist olduğunu bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişi, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yakalananlar arasında yer alan 26 yaşındaki S.A. isimli kadının mavi bültenle aranan DEAŞ'lı bir terörist olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gara'da PKK tarafından alıkonularak şehit edilen vatandaşlardan 2'sinin daha kimlikleri belirlendi15 Şubat 2021 Pazartesi 12:51
  • Balıkesir merkezli 20 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma: 46 gözaltı15 Şubat 2021 Pazartesi 11:51
  • Bakan Çavuşoğlu: Sözde terörle mücadele ettiğini söyleyen ülkeler (PKK katliamına) sessizler15 Şubat 2021 Pazartesi 11:51
  • Münbiç'ten saldıran terör örgütü YPG/PKK sivillere huzur vermiyor15 Şubat 2021 Pazartesi 11:44
  • Astana garantörleri Suriye'ye dair son gelişmeleri ele almak için yarın 15. kez toplanacak15 Şubat 2021 Pazartesi 11:44
  • Rusya, Suriye'nin Haseke ilinde yerel unsurlardan oluşan birlik kuruyor15 Şubat 2021 Pazartesi 11:43
  • Fransa'nın Sahel'deki askeri varlığının akıbeti, G5 Sahel Zirvesi'nde belli olacak15 Şubat 2021 Pazartesi 11:42
  • İstanbul Havalimanı'nda kar temizleme çalışmaları sürüyor15 Şubat 2021 Pazartesi 11:39
  • Engin mavi tutkunlarına ücretsiz amatör denizcilik eğitimi imkanı15 Şubat 2021 Pazartesi 11:37
  • Gara şehidi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı15 Şubat 2021 Pazartesi 11:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti