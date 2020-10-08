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Mavi Göl Yenilendi

Başkent’in önemli mesire alanlarından biri olan Mavi Göl’de belediye ekiplerinin yaptığı bakım onarım çalışmaları, vatandaştan tebrik aldı. Vatandaş Başkan Yavaş’a ve ekiplere teşekkür etti. 
Mavi Göl Yenilendi

PARKTA BAKIM ONARIM YAPILDI 
Başkent’in doğal güzelliği ile dikkat çeken mesire alanlarından Mavi Göl’de Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan bakım onarım çalışmaları vatandaştan takdir aldı. Özellikle pandemi döneminde açık alanda spor yapmak isteyen vatandaşların kullandığı koşu ve yürüyüş yolları değiştirildi. Yine parkta bulunan vücut egzersiz aletleri ile içerisinde bulunduğu alanın zemini yeni yenilendi. Çocuklar en çok sevdiği alan olan oyun parklarında da bakım onarım yapıldı. 

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BAŞKANIMIZA VE EKİPLERE TEŞEKKÜR EDERİZ 
Çevrede oturduğunu ve sık sık Mavi Göl’e gelerek piknik yaptıklarını belirten vatandaşlar ise, “Belediyenin buradaki bakım çalışmalarından memnunuz. Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederiz. Parka yakın bölgede oturuyoruz, sık sık buraya geliyoruz. Parkımızda yapılan yürüyüş yolları ve temizlik çalışmalarından memnunuz. Pandemi döneminde insanlar kendini açık alanlara atıyor, buralarda spor yapmak istiyor. Böyle yerlerin önemini bir kez daha anlamış olduk” diye konuştu. 

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Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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