Mavi Göl’de buluştular

Ankara'da Birlik Derneği her yıl geleneksel olarak düzenlediği pikniği bu yıl Mavi Göl'de gerçekleştirdi.

Ankara'da Birlik Derneği her yıl geleneksel olarak düzenlediği pikniği bu yıl Mavi Göl'de gerçekleştirdi. Yönetim kurulu üyeleri, şube temsilcileri, üyeler ve Ankaralı hemşehrilerin bir araya geldiği pikniğin onur konuğu Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı oldu.

Ankara'da Birlik Derneği Genel Başkanı Bayram Mutlu konuşmasında, katılımcılara ve katılımlarından dolayı Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı Bey'e teşekkür etti. Bayram MUTLU, Asım Balcı Başkanımız aday gösterildiği günden bugüne kadar sürekli halkın içinde olan bir başkan. Biz kendisinden çok memnunuz. Pikniğimize katılımından dolayı da onur duyduk. Allah başkanımızdan razı olsun dedi.

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı konuşmasında günümüzde STK’ların önemine vurgu yaparak, STK’larımızla sürekli bir araya geliyor, onları dinliyor ve taleplerine çözüm üretmeye çalışıyoruz. Ankara'da Birlik Derneği de zaman zaman bir araya geldiğimiz bir STK’mızdır. Bundan sonraki süreçte de birlikte güzel çalışmalar yapacağız.” diyerek davetinden dolayı Ankara'da Birlik Derneği Başkanı Bayram Mutlu 'ya teşekkür etti.