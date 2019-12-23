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‘Mavi Göl’ün ismi 14 yıl sonra yeniden değişti! İşte Mavi Göl'ün yeni adı...

MHP’li ABB Meclis Üyesi Naci Bayanlı, 2005’te ‘Mavi Göl’ ismi verilen Mamak’taki dev parkın ABB Meclisi’ndeki dört partinin desteğiyle ‘Bayındır Mavi Göl Parkı’ olarak değiştiğini açıkladı. 
‘Mavi Göl’ün ismi 14 yıl sonra yeniden değişti! İşte Mavi Göl'ün yeni adı...

MHP’li Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclis Üyesi Naci Bayanlı, 2005 yılında ‘Mavi Göl’ adını alan Mamak’taki dev rekreasyon alanının ABB Meclisi’ndeki dört partinin desteği ile ‘Bayındır Mavi Göl Parkı’ olarak değiştiğini açıkladı. 

naci-bayanli,-adem-orman,-mavi-gol,-bayindir-mavi-gol-parki,-bayindir-baraji,-‘mavi-gol’-isminin-‘bayindir’-olarak-degismesi,-mavi-golun-yeni-adi,,.jpg

DÖRT PARTİ DE DESTEK VERDİ 

Haber Müdürümüz Adem Orman’a konuşan Naci Bayanlı, Mamak’ta ‘Bayındır Barajı’ olarak da bilinen parkın bölge halkından gelen yoğun talep üzerine konuyu geçtiğimiz günlerde ABB Meclisi’ne taşıdığını anlattı. ‘Mavi Göl’ isminin ‘Bayındır’ olarak değişmesi için kendisine muhtarlarca verilen dilekçeler üzerine ilgili önergeyi hazırlayarak ABB Meclis gündemine geçtiğimiz günlerde getirdiğini kaydeden Naci Bayanlı, “Mamak’taki muhtarlarımızdan ve bölge halkından gelen talep üzerine önergeyi hazırladım. ABB Meclisi’ndeki dört partinin grup başkanvekilleri önergeye destek vererek altına imzalarını attılar. Dört partinin desteği ile meclisten geçti ve parkımızın yeni adı Bayındır Mavi Göl Parkı adını aldı” dedi.   

naci-bayanli,-adem-orman,-mavi-gol,-bayindir-mavi-gol-parki,-bayindir-baraji,-‘mavi-gol’-isminin-‘bayindir’-olarak-degismesi,-mavi-golun-yeni-adi,.jpg

BÖLGE HALKI YILLARDIR SERZENİŞTE BULUNUYORDU

Aynı zamanda Mamak Belediyesi Meclis Üyesi olan Naci Bayanlı, yeşil ile mavinin buluştuğu dev rekreasyon alanının yeni isminin herkese hayırlı olmasını dileyerek, “Bu barajın sınırları tamamen ‘Bayındır’ bölgesinin sınırları içerisinde. Eskiden adı Bayındır Barajı idi. 2005’te Mavi Göl olarak eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Bey döneminde ismi değiştirildi. Bölge halkı ‘orası Bayındır Barajı idi neden Mavi Göl oldu?’ diye serzenişte bulunuyorlardı. Biz de bunu ABB Meclis’ine taşıdık ve kabul gördü. Sadece ‘Bayındır Barajı’ yapılırsa Melih Gökçek’e muhalefet ediliyor gibi anlaşacağı için ismi ‘Bayındır Mavi Göl Parkı’ oldu” diye konuştu.

YEŞİL VE MAVİNİN BULUŞTUĞU NOKTA

Bayındır Mavi Göl Parkı, Mamak’ta Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait rekreasyon alanlarından biridir. Şehir merkezine en yakın dinlence mekanlarından biri olan ve 2 bin 120 dönüm arazisi içinde Başkent’in en doğal göl yapısına sahip dev park yeşili ve mavisiyle huzur dolu bir dinlenme ve eğlence noktasıdır. Toplam 600 dönüm olan dev parkta, bin 245 dönüm piknik alanı bulunuyor. Toplamda 3 bin 800 araç kapasiteli otoparkı ile ulaşım sorunu yaşanmıyor. Dev park Ankara merkeze sadece 12 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

Gazeteilksayfa.com

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