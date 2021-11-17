"Mavi Miras"ın 4 bin yıllık izleri CerModern'de sürülecek

Türkiye'nin su altı zenginliğini gözler önüne seren fotoğraflardan oluşan Mavi Miras sergisi, ışık, ses efektleri ve video sunumlarıyla ziyaretçileri adeta mavi derinliklerin büyülü dünyasına götürecek.
17 Kasım 2021 Çarşamba 11:20
Türkiye'nin su altı zenginliğini gözler önüne seren fotoğraflardan oluşan Mavi Miras sergisi, ışık, ses efektleri ve video sunumlarıyla ziyaretçileri adeta mavi derinliklerin büyülü dünyasına götürecek.
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