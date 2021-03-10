Mavi Vatan-2021 Tatbikatı'nda eğitim hedeflerine ulaşıldı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkinliği ve caydırıcılığı bir kez daha görülmüştür" ifadesi kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Marmara, Ege ve Akdeniz'de eş zamanlı icra edilen Mavi Vatan-2021 Tatbikatı ile planlanan eğitim hedeflerine ulaşıldığını bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmara, Ege ve Akdeniz'de eş zamanlı icra edilen Mavi Vatan-2021 Tatbikatı ile planlanan eğitim hedeflerine ulaşılmış, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkinliği ve caydırıcılığı bir kez daha görülmüştür." ifadesi kullanıldı.