Mavi yumurta civcivleri

Çankırı Ilgaz’da yaşayan Bahattin Sağlam, internette gazetemizin mavi yumurta haberini okuduktan sonra mavi yumurtlayan Ameraucana cinsi tavuğundan 5 tane civciv çıkardı. Sağlam, “Merak ettik” dedi.

Çankırı Ilgaz’da yaşayan Bahattin Sağlam, internette gazetemizin mavi yumurta haberini okuduktan sonra mavi yumurtlayan Ameraucana cinsi tavuğundan 5 tane civciv çıkardı. Sağlam, “Merak ettik” dedi.

Son yıllarda sıkça adını duyduğumuz hatta normal yumurtaların 2-3 katı fiyata satılan mavi yumurtaya ilgi sürüyor. Son olarak önceki aylarda mavi yumurtanın özellikleri ile ilgili yaptığımız haberde vatandaşta merak uyandırdı. Çankırı’da yaşayan Bahattin Sağlam evindeki mavi yumurtalardan bu türü çoğaltmak için civciv çıkarttı. Ameraucana cinsi tavukları bulunan Sağlam, “Mavi yumurta bizim de alışık olmadığımız bir durumdu. Haberinizi okuduktan sonra civcivleri nasıl olur? Bu türü çoğaltabilir miyim? Diye düşündüm. Şu an 5 civcivimiz var umarım onlar da tavuk olur ve mavi yumurta yapar” dedi.

5 TANE CİVCİVİM VAR

Çankırı Ilgaz’ın bir köyünde yaşayan Sağlam’ın 15 tane tavuğu bulunuyor. Bu tavukların arasında da Ameraucana cinsi barındıran Sağlam, amatör olarak da yumurtacılık yapıyor. Gazetemize konuşan Sağlam, “Bu tavuğun cinsi yani fiziki özellikleri en başından farklıydı. İnternette biraz araştırdım mavi yumurtanın özelliklerini. Sonra sizin haberinizi okudum. Farklı olmadığını diğer yumurtalar gibi olduğunu görünce merak ettik. 5 tane civciv çıkarttık. İnşallah bunların cinsi tavuktur ve yine mavi yumurta alırız” diye konuştu.

MERAK EDİYORUM

Son günlerde doğal ürünlere bilhassa bu tür farklılık içeren ürünlere ilginin arttığını belirten Sağlam, “Biz profesyonel yumurtacılık yapmıyoruz. Çocuklarımız ve torunlarımız için tavuk besliyoruz. Biraz da eşe dosta veriyoruz. Fakat bende mavi yumurta olduğunu duyanlar hemen ‘Bana da mavi yumurta biriktirir misin?’ diye soruyor. Bu cinsten elimde 1 tane var. Şimdilik yumurtalarını torunum için biriktiriyorum. Çoğaltarak eşin dostun isteğini de kırmak istemiyorum. Açıkçası merak da ediyorum nasıl olacaklarını” dedi.

Erkal Erdoğan//HABERVAKTİM

Gazeteilksayfa.com