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Max Kruse, Union Berlin ile anlaştı

Fenerbahçe'den ayrılan Alman yıldız Max Kruse'nin yeni takımı FC Union Berlin oldu.
Max Kruse, Union Berlin ile anlaştı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin, Max Kruse'yi transfer ettiğini açıkladı. Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Kruse, Union Berlin tarafından kendisine iletilen teklifi kabul etti.

"YENİDEN BUNDESLIGA'YA DÖNDÜĞÜM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Yeniden Bundesliga'ya döndüğü için çok mutlu olduğunu dile getiren Kruse, "Union Berlin gibi son yıllarda büyük bir gelişme kaydeden iyi bir kulübe geldiğim için mutluyum. Kulübün beni ikna etmesi ve benim için mücadele etmesi çok önemliydi. Yöneticiler ile yaptığım görüşme sırasında kendimi çok rahat hissettim ve bu yüzden Union Berlin'i seçtim" dedi.

32 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra yarın resmi sözleşmeye imza atacak.

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