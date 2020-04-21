Maydonoz desenli yumurta görenleri hayrete düşürdü

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde bahçıvanlık yapan Gürsel Eskici'nin, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine maydanozla beslediği tavuklarından birinin desenli yumurta yumurtladığı iddia edildi.

İddiaya göre ilçenin Bahçelerarası mevkiinde bahçesi bulunan 58 yaşındaki Gürsel Eskici, arkadaşının tavsiyesi üzerine ezildiği için pazarda satamadığı maydanozları çiftliğinde beslediği tavuklara verdi.

Kaynattığı maydanozun suyunu da tavukların içtiği suya karıştırdı. Bu uygulamanın ardından 10 gün sonra, Eskici'nin 10 tavuğundan biri, maydanoz desenli kahverengi yumurta yumurtladı.

Eskici, "Arkadaşımdan öğrendiğim ve araştırdığım metodu maydanozlarla tavuklarımda uygulamaya başladım. Şimdi elimde 4 tane maydanoz desenli yumurta oldu, ama yakında bütün tavuklarımın maydanoz desenli yumurtlayacağını inanıyorum" dedi.