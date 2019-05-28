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Mayıs ayı “açlık ve yokluk” araştırma sonuçları

Türkiye'de son açlık ve yoksulluk rakamları ne? Nisan 2019 açlık ve yoksulluk verileri açıklandı mı? Türk İş araştırdı: Nisanda açlık sınırı 2 bin 124, yoksulluk sınırı 6 bin 918 lira olarak hesaplandı. Böylelikle açlık sınırı, asgari ücreti geçmiş oldu.
Mayıs ayı “açlık ve yokluk” araştırma sonuçları

Türkiye'de son açlık ve yoksulluk rakamları ne? Nisan 2019 açlık ve yoksulluk verileri açıklandı mı? Türk İş araştırdı: Türk İş'in nisan ayı verilerine göre, 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 124, yoksulluk sınırı 6 bin 918 lira olarak hesaplandı. Açlık sınırı 2 bin 124 TL ile asgari ücreti geçmiş oldu. 

Türk-İş tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın mayıs sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 2 bin 124 lira olarak belirlendi.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 6 bin 918 lira oldu.

Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 0,81 arttı. Gıda enflasyonunda 12 ay itibarıyla artış yüzde 25,97 olarak hesaplandı.

KURU SOĞAN, DOMATES VE YEŞİL BİBERİN FİYATI GERİLEDİ

Araştırmaya göre, bu ay süt ve peynir fiyatında artış oldu.

Geçen ay kuşbaşı et fiyatı yükselirken, kıyma fiyatı değişmemişti. Bu ay ise kuşbaşı et fiyatı değişmedi, kıyma fiyatı ise arttı.

Tavuk fiyatındaki artış bu ay da sürdü. Sakatat fiyatı ciğerdeki düşüş dışında değişmedi. Yumurta fiyatı geriledi. Bakliyat ürünlerinde bu ay etiketlerde yapılan ayarlamalar ortalamayı az da olsa düşürdü.

Sebze ve meyve ortalama kilogram fiyatı, mayısta önceki aya göre yüzde 5,26 artarak 7 lira 81 kuruş oldu.

Kuru soğan, domates, yeşil biber, patlıcan, fasulye, fiyatı gerileyen sebzeler arasında yer aldı. Limon fiyatı arttı, barbunya tezgahlarda yer aldı.

Un, makarna, irmik ile pirinç, bulgur fiyatı da değişmedi. Tereyağı fiyatında "ayarlama" görülürken, margarin ile zeytinyağı ve ayçiçeği yağı fiyatı aynı kaldı.

Zeytin fiyatı (yeşil ve siyah zeytin ortalaması olarak) bu ay yükseldi. Yağlı tohum ürünlerinden fındık fiyatı yükseldi, fıstık fiyatı geriledi, diğerleri aynı kaldı. Baharat fiyatı bu ay yine değişmedi.

Şeker, bal, reçel, pekmez, salça ve tuz fiyatı aynı kaldı, çay ve ıhlamur fiyatında da değişiklik olmadı.

 

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