  • BIST 98.479
  • Altın 390,867
  • Dolar 7,1181
  • Euro 7,7089
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 12 °C
»

Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri 6-10 Mayıs tarihlerinde yapılacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin 6-10 Mayıs tarihlerinde yapılacağını duyurdu.
Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri 6-10 Mayıs tarihlerinde yapılacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu, 6 Mayıs itibariyle burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Mayıs tarihlerinde TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını kaydetti.

TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Mayıs, "2" olanlar 7 Mayıs, "4" olanlar 8 Mayıs, "6" olanlar 9 Mayıs ve "8" olanlar ise 10 Mayıs'ta ödemelerini alabilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı05 Mayıs 2020 Salı 16:03
  • Akıllı Kargo Otomatı'na uluslararası tasarım ödülü05 Mayıs 2020 Salı 13:08
  • Emekli ikramiyesinde ay ve günlerin de hesaplanması talebi yargıya taşınıyor05 Mayıs 2020 Salı 11:17
  • Dünyada 10 kişiden 8'i temassız ödemeyi tercih ediyor04 Mayıs 2020 Pazartesi 16:42
  • Baraj göllerinden balık üretimine katkı04 Mayıs 2020 Pazartesi 16:41
  • DSİ ve TOKİ arasında sulama alanında iş birliği protokolü imzalandı04 Mayıs 2020 Pazartesi 16:40
  • MÜSİAD Ankara'dan Kovid-19 sonrası için "tersine beyin göçü" politikası önerisi04 Mayıs 2020 Pazartesi 16:40
  • Ekonomistler, yıllık enflasyonda düşüşün süreceğini tahmin ediyor04 Mayıs 2020 Pazartesi 16:39
  • Turgutlu'da ilk çilek hasadı başladı04 Mayıs 2020 Pazartesi 16:11
  • Ticaret Bakanlığı Nisan ayı ihracat rakamlarını açıkladı04 Mayıs 2020 Pazartesi 11:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti