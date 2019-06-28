Mayıs ayı turizm rakamları belli oldu. Yabancı ziyaretçi sayısı mayısta yıllık yüzde 9.35 arttı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Turizmde yabancı ziyaretçi sayısındaki artış Mayıs ayında da devam etti. Mayıs ayında, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9,35 artışla 4 milyon 22 bin 254 yabancı ziyaretçi ağırlarken, yılın ilk 5 ayında da yüzde 11,3 artış yakaladık" ifadeleri kullandı
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