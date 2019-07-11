  • BIST 99.278
  • Altın 260,112
  • Dolar 5,6833
  • Euro 6,4073
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 27 °C
»

Mayıs ayında cari fazla verildi

Cari işlemler hesabı mayısta 151 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık 2 milyar 370 milyon dolar oldu.
Mayıs ayında cari fazla verildi

Cari işlemler hesabı mayısta 151 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık 2 milyar 370 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. 

Buna göre, 2018'in mayıs ayında 6 milyar 172 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde 151 milyon dolar fazla oluştu. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 2 milyar 370 milyon dolara geriledi.

Söz konusu gelişmede, mayısta geçen yılın aynı ayına göre ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 5 milyar 853 milyon dolar azalarak 706 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kalemi kaynaklı girişlerin 594 milyon dolar artarak 2 milyar 303 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, mayısta 3 milyar 469 milyon dolar fazla verdi. Söz konusu hesapta geçen yılın mayıs ayında 1 milyar 204 milyon dolar düzeyinde açık oluşmuştu.

Bu dönemde, hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 257 milyon dolar artarak 1 milyar 846 milyon dolara ulaştı. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 194 milyon dolar artarak 1 milyar 299 milyon dolar oldu. İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı çıkışlar ise 104 milyon dolar azalarak 27 milyon dolara geriledi.

Öte yandan, nisan ayı cari açık verisi 1 milyar 334 milyon dolardan 1 milyar 301 milyon dolara revize edildi. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler ise mayısta cari işlemler dengesinin 300 milyon dolar fazla vermesini bekliyordu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Son 20 yılın en kurak mayıs ayı09 Temmuz 2019 Salı 10:52
  • Petrol Ofisi Hollandalı oldu08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:44
  • Motorine inidirim07 Temmuz 2019 Pazar 11:34
  • Türk kirazına Çin kapıları yeniden açıldı06 Temmuz 2019 Cumartesi 17:44
  • TOKİ 6 ayda 21 bin konut teslim etti06 Temmuz 2019 Cumartesi 16:41
  • Otomobil satışında 'yerli'nin payı arttı06 Temmuz 2019 Cumartesi 15:39
  • Kapadokya'da 6 ayda havadan 43 milyon avro geldi06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:35
  • Bitcoin 176 ülkeden fazla elektrik tüketiyor06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:41
  • Sinop’tan dünyaya ihraç ediliyor, günde 7 bin lira kazanan bile var05 Temmuz 2019 Cuma 16:52
  • Mardin'in 'Napolyon kirazı'na yoğun talep05 Temmuz 2019 Cuma 15:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti