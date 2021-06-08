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Mayıs ayında en yüksek sıcaklık Ceylanpınar'da, en düşük sıcaklık Zara'da ölçüldü

Türkiye'de mayıs ayında en yüksek sıcaklık 44,3 dereceyle Ceylanpınar'da, en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 5,7 dereceyle Zara'da ölçüldü.
Mayıs ayında en yüksek sıcaklık Ceylanpınar'da, en düşük sıcaklık Zara'da ölçüldü

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar mayıs ayı ortalama sıcaklığı 16,7 derece olarak kaydedildi. Bu yıl mayıs ayı ortalama sıcaklığı ise 19,3 dereceye yükseldi.

Mayıs ayında en yüksek sıcaklık 44,3 dereceyle Ceylanpınar'da, en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 5,3 dereceyle Zara'da kaydedildi. 44,3 derece, Türkiye'de mayıs ayında ölçülen en yüksek değer olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay ortalama sıcaklık Kırklareli, Çorlu, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Antakya, Elmalı, Erdemli, Ordu, Rize, Hopa, Bolu, Karabük, Ünye, Boyabat ve Nallıhan çevrelerinde mevsim normalleri civarında, Samandağ çevresinde mevsim normallerinin altında, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

Marmara Bölgesi'nde en yüksek sıcaklık Geyve'de
Mayıs ayında Marmara Bölgesi'nde ortalama sıcaklık Trakya'nın kuzey batısında, Kadıköy, Yalova, Balıkesir çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgenin mayıs ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 16,9 derece iken, geçen ay 18,3 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık 2 derece olarak Lüleburgaz'da, en yüksek sıcaklık ise 34,6 dereceyle Geyve'de ölçüldü.

Ege Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, bölgenin tamamında mevsim normallerinin üzerinde kayıtlara geçti. Bölgenin mayıs ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 18,6 dereceden 20,9 dereceye çıktı. Bölgede en düşük sıcaklık 2,1 dereceyle Simav'da, en yüksek sıcaklık ise 39,4 dereceyle Aydın'da tespit edildi.

Akdeniz Bölgesi'nde mayısta ortalama sıcaklıklar, bölgenin Antakya, Elmalı, Erdemli çevrelerinde mevsim normalleri civarında, Samandağ çevresinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde kaydedildi. Bölgenin mayıs ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 19,3 dereceyken, bu yılın mayıs ayında 21,5 dereceye çıktı. Bölgede en düşük sıcaklık 0,5 derece olarak Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 38,4 dereceyle Kozan'da yaşandı.

İç Anadolu'da en yüksek sıcaklık Kırıkkale'de
İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar bölgenin tamamında mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin mayıs ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 14,6 dereceyken, bu yılın mayıs ayında 17,7 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 5,7 derece olarak Zara'da, en yüksek sıcaklık ise 35,3 dereceyle Kırıkkale'de ölçüldü.

Karadeniz Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar Ordu, Rize, Hopa, Bolu, Karabük, Ünye, Boyabat, Nallıhan çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü. Bölgenin mayıs ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 15,2 derece iken, geçen ay 17,2 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 1,9 dereceyle Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık ise 37,9 dereceyle Amasya'da yaşandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde geçen ay ortalama sıcaklık, bölgenin tamamında mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgenin mayıs ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 13,6 derece iken, geçen ay 17,2 dereceye yükseldi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 5,3 dereceyle Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 36,6 dereceyle Elazığ'da ölçüldü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklık bölgenin tamamında mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgenin mayıs ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 20,7 dereceyken, bu yıl 24,7 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık 3,6 dereceyle Batman'da, en yüksek sıcaklık 44,3 dereceyle Ceylanpınar'da kaydedildi.

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