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Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı

Nisan, Mayıs, Haziran 2021 Döneminde Sevke Tabi Yedek Subay, Yedek Astsubay Adayları ile Erbaş/Erlerin Sınıflandırma Sonuçları duyuruldu.
Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü, Mayıs 2021 askerlik yerleri başvuru sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri gibi tüm detayların e-devlet sistemi üzerinden erişime açıldığını duyurdu.

Duyuruyu resmi Twitter hesabından da yayınlayan MSB, ayrıntılara ulaşılabilmesi adına bir bağlantı paylaştı.

MAYIS CELBİ AÇIKLAMASI

MSB'nin yaptığı açıklamada, "Nisan/Mayıs/Haziran 2021 Döneminde Sevke Tabi Yedek Subay, Yedek Astsubay Adayları ile Erbaş/Erlerin Sınıflandırma Sonuçları e-Devlet ve Askerlik Şubesi Başkanlıklarından açıklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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