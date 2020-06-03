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Mayısta fiyatı en fazla artan ürün çilek, en çok düşen sivri biber

Tüketici fiyatları bazında mayısta en yüksek fiyat artışı yüzde 40,87 ile çilekte gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 51,37 ile sivri biber oldu.
Mayısta fiyatı en fazla artan ürün çilek, en çok düşen sivri biber

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayısta çilekteki fiyat artışını yüzde 27,19 ile havuç, yüzde 13,29 ile elma izledi.

Mayısta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 13,26 ile çocuk tişörtü, yüzde 11,94 ile çocuk elbisesi, yüzde 11,56 ile şehirler arası otobüs ücreti, yüzde 11,15 ile kadın gömleği, yüzde 10,98 ile yumurta, yüzde 10,9 ile muz, yüzde 10,73 çocuk pantolonu yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 51,37 ile sivri biberde gerçekleşti. Bunu yüzde 40,53 ile dolmalık biber, yüzde 36,83 ile sarımsak, yüzde 35,48 ile kuru soğan, yüzde 34,14 ile taze fasulye, yüzde 22,54 ile patates, yüzde 14,98 ile salatalık, yüzde 9,81 ile parfüm izledi.

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