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Mazgala bakan sokak köpeği, ilgi odağı oldu

İzmit’te, her gün en işlek caddelerden birine gelerek, saatlerce mazgalın içine doğru bakan sokak köpeği, esnafın merak konusu oldu.
Mazgala bakan sokak köpeği, ilgi odağı oldu

İzmit’in en işlek noktalarından Fethiye Caddesi’ne her gün belirli saatlerde gelen sokak köpeğinin mazgalın içini izlemesi, esnafın merak konusu oldu. Yaklaşık 3 aydır köpeğin neden bu davranışı sergilediğini bilmediklerini belirten esnaf, mazgala bakan hayvanının, caddenin sembolü haline geldiğini söyledi. Caddeden her geçtiğinde köpeğin mazgalın içini izlediğini gördüğünü anlatan Yalçın Akgündüz, "Ben işim gereği sürekli bu caddeyi kullanan bir insanım. Köpek benim de dikkatimi çekiyordu, sürekli hareketsiz bir şekilde mazgallara bakıyor. Sokaktan gelip geçenler, bazen başını okşuyor ama o hiçbir şekilde tepki vermiyor. Mazgalın içinde ilgisini çeken bir durum olduğunu tahmin ediyoruz. Hiç kimseye hiçbir şekilde tepki vermiyor, sadece tek bir noktaya odaklanıp, orada bekliyor" dedi. 

'CADDEDE SEMBOLÜ OLDU'

Sokaktan geçen birçok kişinin, köpeğin fotoğrafını çektiğini belirten esnaftan Cafer Öziri, "Köpek sürekli bu caddede aynı noktada mazgallara bakıyor. İlk gördüğümüzde anlam veremedik. Sürekli bunu yapmaya başladı, artık sokaktan geçen insanlara da tuhaf geliyor. Bazen fotoğraflarını çekiyorlar. Bana göre caddede bir sembol haline geldi, sürekli burada vakit geçiriyor" diye konuştu. 

'SOKAKTAN GEÇENLER DE BAKIYOR'

Sokaktan geçen bazı kişilerin de köpeğin mazgalı seyretmesini fark ettikten sonra aynı yere bakmaya başladığını belirten Meryem Akbulut ise "Bana gelip 'Neden bakıyor' diye soranlar bile oldu. Bazıları yavrusunu kaybettiğini düşünüyor, kimisi fare aradığını söylüyor ama ne olduğunu bilmiyoruz. 2-3 aydır sürekli mazgallara bakıyor. Her gün belli saatlerde geliyor, görenler şaşırıyor. Bazen fotoğraf çekiyorlar bazen de yanına gidip köpekle beraber mazgala bakıyorlar. Hatta ilk gördüğümüzde 5-6 arkadaş toplanıp, biz de onunla beraber aşağı baktık ama bir şey bulamadık" dedi. 

'DRAMATİK YA DA TRAVMATİK BİR ŞEY YAŞAMIŞ OLABİLİR'

Köpeğin travmatik olay yaşamış olabileceğini ve mazgalın bunu hatırlatabileceğini anlatan veteriner Ejder Dalkıç, şunları söyledi:

"Köpeğimizin muhtemelen bir travmada, avlanma güdüsüyle hareket ettiğini düşünüyorum. Köpek eğer yavrusunu böyle bir mazgala düşürdüyse ya da o bölgede dramatik bir olay yaşadıysa her gün onu aramak amacıyla geliyor olabilir. Her gün oradan bir hayvanın geçmesini de bekliyor olabilir. Bu büyük bir fare ya da benzer bir şey olabilir. Avlanma içgüdüsüyle onu bekliyor olabilir. Anne köpekler genellikle tehlikeli gördükleri durumlarda yavrularını taşıma eğilimi gösterirler. Bu bölgede yerleşim yeri olduğu için zoraki bir doğum yapmış olabilir ve yavrularını taşırken de bir tanesini o mazgala düşürmüş olabilir. O bölge yaşadığı bir travmayı ona yansıtıyor ya da hatırlatıyor, diye düşünüyorum." 

Kaynak: Haber Kaynağı
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