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Mazıdağı'nda orman yangını 

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Mazıdağı'nda orman yangını 

Mazıdağı ilçesi Işıkkaya Mahallesi'ndeki ormanda saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen Mazıdağı itfaiyesine bağlı ekipler, yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında, 3 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi. Yetkililer, ormanda izmarit ve cam şişesi gibi yangına sebep olacak maddelerin atılmaması, piknik alanlarında da ateş yakılmaması konusunda uyarıda bulunurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

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Kaynak: Haber Kaynağı
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