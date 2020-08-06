Mazlum’a yaşam dokunuşu

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, kanadından yaralanmış ve uçamayacak halde buldukları bir leyleği tedavi ederek yaşama tutunmasını sağladı. Tedavisinin ardından eski sağlığına kavuşan ve “Mazlum” adı verilen leylek doğaya salındı.

Sokakta yaşayan ve aşırı sıcaklar nedeniyle yiyecek ve su bulmakta güçlük çeken can dostlarımızın yaşam alanlarına düzenli olarak mama, yem ve su bırakan Kahramankazan Belediyesi, son olarak yaralı halde bulunan bir leyleği yaşama döndürdü.

Kötü durumda bulundu

Vatandaşlar tarafından yapılan ihbarı değerlendiren Kahramankazan Belediyesi ekipleri, bir leyleği yaralı halde buldu. Ekipler buradaki ilk müdahalelerinin ardından, leyleği Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirdi. Kanadından yaralandığı belirlenin leylek, burada veteriner ve sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. Tedavisinin ardından bir süre daha merkezde misafir edilen leyleğin, kaybettiği gücünü toplaması sağlandı. Sağlığına kavuşan leylek daha sonra yaşam alanına dönmesi için doğaya salındı.

Can dostlara mama ve su

Kahramankazan Belediyesi ekipleri ayrıca, sokakta ve doğada yaşayan can dostlarımızı da unutmuyor. Ekipler, yiyecek bulmakta zorlanmamaları için can dostlarımızın yaşam alanlarına düzenli olarak mama, yem ve su bırakıyor.

Dostlarımız için elimizden geleni yapıyoruz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sokak hayvanlarına ve doğadaki yabani hayvanlara karşı son derece duyarlı olduklarını söyledi. Oğuz, “Onlar bizlere Allah’ın emaneti olan, yaşam alanımızı paylaştığımız dostlarımız. Can dostlarımız için elimizden geleni yapıyoruz. Özellikle sıcak yaz günlerinde ve soğuk kış günlerinde dostlarımızın aç kalmamaları için çalışmalarımızı sıklaştırdık. Dostlarımıza düzenli aralıklarla mama, yem ve su bırakıyoruz. Ayrıca, ilçemizin coğrafi yapısı gereği doğada yaşayan dostlarımızla da ilgileniyoruz. Ekiplerimiz son olarak sevimli dostumuz leyleği yaşama tutunmasını sağladı. Dostumuzun tekrar yaşam alanına dönmesi bizleri de çok sevindirdi” dedi.