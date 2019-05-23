Mazlumlara Cansuyu

Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, 14 yıldır dünyadaki en muhtaç insanlara ulaşıp milyonlarca mazlumun, mağdurun ve ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürdüklerini belirtti.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, dünyanın dört bir yanında yürüttükleri yardım çalışmalarıyla ilgili gazetemize bilgi verdi. 14 yıldır dünyadaki mazlumlara, mağdurlara ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için milyonlarca kilometre yol kat ettiklerini belirten Genel Başkan Köylü, bugüne kadar Cansuyu olarak 75 ülkeye ayak bastıklarını açıkladı.

14 YILDIR DERTLERE DERMAN…

Dünyadaki en muhtaç insanlara ulaşmak için kuruldukları günden bugüne büyük bir yardım seferberliği ilan ettiklerinin altını çizen Genel Başkan Mustafa Köylü, “Cansuyu Derneği’miz 14 yaşında. 14 yıldır kuruluş amacına uygun olarak dünyanın neresinde olursa olsun mazlum, mağdur muhtaç insanların dertlerine derman olmak için çalışmaları büyük bir çaba ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Dernek olarak sıkı çalışarak en yoksul ülkelere gidiyoruz, bu yoksul ülkelerin de en yoksul bölgelerine ve oradaki insanlara ulaşıyoruz” dedi.

235 BİN BAĞIŞÇI BULUNUYOR

Yardım faaliyetlerinin her geçen yıl biraz daha ivme kazandığını belirten Genel Başkan Köylü, “Yaptığımız yardımların doğru yerlere ulaşmasından dolayı bağışçı sayımız da giderek artıyor. Bağışçılarımızın emanetleri yerine ulaştığı zaman hayırseverlere mutlaka geri dönüş sağlıyoruz. Bu durum bağışçılarımıza güven sağlıyor. Ekonomik daralmaya rağmen bağışçı sayımızda artış devam ediyor çok şükür. Şu an 235 bin civarında bir bağışçı kitlemiz var” diye konuştu.

21 ÇEŞİT YARDIM FAALİYETİ

21 farklı alanda yardım ulaştırdıklarını anlatan Mustafa Köylü, “Ramazan ayında periyodik olarak gıda dağıtımları yapıyoruz. 17 çeşit malzemeyi 21 kiloluk koliler içerisinde veriyoruz. Yani bu üç çocuklu bir ailenin 1 aylık yiyeceği demek. Kurban kesiyoruz, su kuyuları açıyoruz. Şu ana kadar 2 bin 500'ün üzerinde su kuyusu açtık. Yetim çalışmalarımız var. Şu anda 5 bin yetimimiz var. Bu yetimlerimize aylık, düzenli ödemelerini gönderiyoruz. Sayımız gün geçtikçe artıyor. Yetim çalışması çok mübarek, verimli bir çalışma. Onun dışında Kur’an-ı Kerim’ler dağıtıyoruz, okullar, camiler, külliyeler, sağlık ocakları ve yetim merkezleri inşa ediyoruz, canlı hayvan dağıtımları yapıyoruz. Kız ve erkek çocuklara çeyiz desteği veriyoruz. Kalıcı eserlere son 6 yıldır daha fazla ağırlık vermeye başladık. Artık her ülkede imzalarımız olsun istiyoruz. Her ülkeye eserler kazandırmaya gayret ediyoruz” sözlerini aktardı.

“DÖRT KITADA FAALİYET YÜRÜTÜYORUZ”

Köylü, “Cansuyu olarak ağırlıklı Asya ve Afrika kıtalarına çalışmalar yapıyoruz. Güney Amerika’da da çalışmalarımız var. Bu Ramazan ayında Güney Amerika seferimiz yok. Ağırlıklı olarak Asya ve Afrika üzerindeyiz. Avrupa’ya da zaman zaman yardım gönderiyoruz. Bunlarla birlikte dört kıtada çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 75 ülkede faaliyet yaptık. Bazı ülkelerin farklı bölgelerinde de çalışmalar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

MÜSLÜMAN MÜSLÜMAN’IN KARDEŞİDİR

Dünyada derdi olan her ülkeye gitmeye gayret gösterdiklerini kaydeden Mustafa Köylü, “Sıkıntısı, gözyaşı, derdi olan her yere yetişmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar bize parasını emanet eden kardeşlerimizi emanetleri tam anlamıyla yerine ulaştırdık, çalışmalarımızı bugüne kadar yüz akıyla yerine getirdik. Dünyanın neresinde olursa olsun bir Müslüman diğer Müslüman’ın kardeşidir” dedi.

BAĞIŞÇININ İSTEĞİ YERİNE GETİRİLİYOR

Bağışçıların verdiği paranın nerede kullanılmasını isterse ona göre bir çalışma yaptıklarını da belirten Mustafa Köylü, “Bağışçılarımız parasını ne için göndermişse o istikamette kullanıyoruz. Zekat olarak gönderdiyse zekat olarak veriyoruz, fitre olarak gönderdiyse ona hiç dokunmadan olduğu gibi nakit olarak dağıtıyoruz, kurban gönderdiyse kurbanını kesiyoruz, kurban yerine fasulye dağıtmıyoruz. Kamera ile kaydediyoruz bağışçımıza iletiyoruz. Allah'a şükür şimdiye kadar kimsenin kurbanınız zayi etmedik; ama zayi edenler var mı var görüyoruz onları da biliyoruz” ifadelerini kullandı.

SİZ DE CANSUYU OLABİLİRSİNİZ

Bağışçılar; Cansuyu Derneği resmi internet sitesinden (cansuyu.org.tr), Ziraat Bankası, Türkiye Finans, KuveytTürk, Vakıfbank, Vakıf Katılım ve Halkbank'taki bağış/kurumsal tahsilat sisteminden yardımlarını yapabiliyor. Ayrıca PTT’den 511 75 63 No’lu posta çeki hesabına veya Cansuyu İl Temsilciliklerine giderek makbuz karşılığında bağışta bulunabiliyor.

OSMAN AKDOĞAN/ HABERVAKTİM

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