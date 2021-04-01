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MB Başkanı Kavcıoğlu'dan açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ekonomistlere ve yatırımcılara sunum yapıyor. Kavcıoğlu, “Sıkı duruş devam edecek. Kararlarımız veri odaklı olacak.” diye konuştu
MB Başkanı Kavcıoğlu'dan açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ekonomistlere ve yatırımcılara yönelik gerçekleştirdiği sunumda önemli son dakika açıklamaları yaptı. Kavcıoğlu, "Sıkı duruş devam edecek. Kararlarımız veri odaklı olacak. Yüksek enflasyon ve beklentiler sıkı para politikası duruşu gerektiriyor" şeklinde konuştu.

Kavcıoğlu daha önce yaptığı açıklamada da kararlılık vurgusu yaparak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak tüm araçları bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceklerini aktarmış ve "Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı

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