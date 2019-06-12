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MB faiz kararını açıkladı: Doların ilk tepkisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 24 oranında sabit tuttu. Dolar/TL karar sonrası 5.80 üzerinden 5.78'e kadar indi.
MB faiz kararını açıkladı: Doların ilk tepkisi

Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı ve değişikliğe gitmeyerek politika faizini yüzde 24'te bıraktı.

Merkez Bankası'nın açıklaması şöyle:

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.
Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. Dış talep nispeten gücünü korurken finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyet yavaş bir seyir izlemektedir. Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir. İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılaştırmanın etkileri enflasyondaki düşüşü desteklemektedir. Bununla birlikte Kurul, fiyatlama davranışlarına dair riskleri sınırlamak ve enflasyonun düşüş  sürecini hızlandırmak amacıyla sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir. Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünü etkileyen unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek, parasal duruş enflasyonu hedeflenen patika ile uyumlu seviyelerde tutacak şekilde belirlenecektir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.

Karar sonrası 5.81'den 5.78'e gerileyen Dolar/TL kuru şu sıralarda 5.80 civarında seyrediyor.

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