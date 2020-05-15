  • BIST 100.069
  • Altın 386,363
  • Dolar 6,9117
  • Euro 7,4834
  • Ankara 33 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 29 °C
»

MB yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini paylaştı

Merkez Bankası "2020 yılı Mayıs ayı Beklenti Anketi'ni" yayımladı. Buna göre Banka yıl sonu dolar tahminini 6,93 TL'den 7,02 TL'ye yükseltirken, enflasyon tahminini de yüzde 9,76'dan yüzde 9,38'e düşürdü.
MB yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini paylaştı

Merkez Bankası, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 62 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2020 yılı Mayıs ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı. Buna göre yıl sonu dolar tahminini 6,93 TL'den 7,02 TL'ye yükselirken, yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 9,76'dan yüzde 9,38'e geriledi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,76'dan yüzde 9,38'e düşürüldü. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 9,70'ten yüzde 9,20'ye, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 8,62'den yüzde 8,30'a geriledi.

YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ 7 TL'NİN ÜSTÜNE ÇIKTI

Cari yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 6,93 TL iken, bu anket döneminde 7,02 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 7,11 TL ve 7,22 TL olarak gerçekleşti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • PTT'den para transferlerinde de iBAN kullanılacak15 Mayıs 2020 Cuma 10:37
  • Model fabrikadan eğitim alan KOBİ'ye KOSGEB'den 70 bin lira15 Mayıs 2020 Cuma 10:36
  • Yeni araçlarda bulunması zorunlu gelişmiş güvenlik sistemleri belirlendi14 Mayıs 2020 Perşembe 14:29
  • Ticaret Bakanı Pekcan: Ekonomik toparlanma uluslararası işbirliğiyle sağlanacaktır14 Mayıs 2020 Perşembe 12:41
  • Koronavirüs arı ürünlerine yaradı, talepler yüzde 500 arttı14 Mayıs 2020 Perşembe 11:58
  • Fatih temmuzdan itibaren Karadeniz'de derin sondaj yapacak14 Mayıs 2020 Perşembe 11:58
  • Türkiye'nin doğal gaz tüketimi 2019'da yüzde 9 azaldı14 Mayıs 2020 Perşembe 11:45
  • Bakan Pakdemirli: Çiftçiye 22 milyar lira destek14 Mayıs 2020 Perşembe 11:44
  • Bakan Varank: TÜBİTAK'ın iki yeni çağrısı ile 60 milyon liralık proje hacmi oluşturacağız14 Mayıs 2020 Perşembe 11:42
  • Kara yolu yurt içi taşımacılığında tavan ücretler belirlendi14 Mayıs 2020 Perşembe 11:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti