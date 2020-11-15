  • BIST 1.291
  • Altın 465,487
  • Dolar 7,6523
  • Euro 9,0460
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 7 °C
»

McLaren'den Lando Norris ve Carlos Sainz'a geriden başlama cezası

McLaren'den Lando Norris'e 5, Carlos Sainz'a 3 sıra geriden başlama cezası verildi.
McLaren'den Lando Norris ve Carlos Sainz'a geriden başlama cezası

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris ile İspanyol sürücüsü Carlos Sainz, kural ihlali yaptıkları gerekçesiyle geriden başlama cezası aldı.

Formula 1'den yapılan açıklamada, sarı bayrak sallanırken yeteri kadar yavaşlamayan Norris'e 5, Racing Point'ten Sergio Perez'e engelleme yapan Sainz'a da 3 sıra geriden başlama cezası verildi.

Intercity İstanbul Park Pisti'nde yarın düzenlenecek yarışa Norris 16'ıncı, Sainz ise 15'inci sıradan başlayacak.

Öte yandan, sarı bayrak ihlali gerekçesiyle hakkında inceleme yapılan Racing Point'ten Lance Stroll'e ceza verilmesine gerek görülmedi ve Kanadalı pilot "pole" poziyonunu korudu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray'da 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı13 Kasım 2020 Cuma 15:23
  • Fenerbahçe'ye yeni sponsor13 Kasım 2020 Cuma 15:23
  • DP World otomotiv endüstrisine F1'le giriyor13 Kasım 2020 Cuma 15:22
  • Formula 1 araçları İstanbul Park Pisti'ne çıktı13 Kasım 2020 Cuma 15:21
  • Trabzonspor'un İngiliz futbolcusu Lewis Baker: Büyük hedeflere ulaşabiliriz13 Kasım 2020 Cuma 15:20
  • MotoGP heyecanı İspanya'da devam edecek13 Kasım 2020 Cuma 15:20
  • Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin tanıtım videosuna büyük ilgi13 Kasım 2020 Cuma 13:00
  • İstanbul'a özel hazırlanan Formula 1 kupası sahibini bekliyor13 Kasım 2020 Cuma 11:38
  • Hamilton Schumacher'in rekoru için İstanbul'da13 Kasım 2020 Cuma 11:37
  • İstanbul'daki Formula1 yarışlarını 2 milyar kişi izleyecek13 Kasım 2020 Cuma 11:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti